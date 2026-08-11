Alcalde Carlos Fernando Galán trasladó 100 rescatistas a Cali y Pereira tras el terremoto en Colombia

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el envío de un grupo especializado para respaldar las labores de emergencia en el occidente del país. Un grupo de 46 personas, compuesto por 43 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, viaja hacia Pereira para sumarse a las maniobras de búsqueda y rescate de personas atrapadas.

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Esta movilización se suma al despliegue realizado durante la jornada previa, cuando la administración distrital despachó a 60 socorristas rumbo a Cali. Las unidades de apoyo buscan atender a las víctimas del terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto, evento que generó afectaciones en la infraestructura de las regiones central y oriental del país.

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Sobre la disposición de la capital para atender la emergencia nacional, el alcalde Galán expresó su “solidaridad de Bogotá con los municipios afectados; hemos puesto a disposición todas nuestras capacidades para apoyar las labores de rescate y la atención humanitaria”.

Nuevos puntos de acopio y recepción de ayudas en la capital

En respuesta a las solicitudes formuladas por los gobiernos locales de las áreas impactadas, la administración distrital articuló acciones con la Cruz Roja Seccional Bogotá. Las autoridades habilitaron cuatro nuevos centros de recepción de donaciones en puntos estratégicos de la ciudad, los cuales reemplazan a los espacios activados en la primera fase de la contingencia.

A esta hora, un equipo de 46 personas, incluidos 43 uniformados de @BomberosBogota viajan a Pereira a apoyar con las labores de búsqueda y rescate.



Estamos todos juntos en esto. pic.twitter.com/3rlvMppJCC — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Entre los espacios disponibles se encuentra la sede central de la Cruz Roja, infraestructura que prestará servicio continuo durante las 24 horas del día. Los otros tres puntos están ubicados en la calle 161 con carrera Séptima, el sector de las banderas en Unicentro y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estos últimos con horario de atención al público hasta las nueve de la noche.

Respecto a los insumos requeridos para los damnificados, el alcalde solicitó “prioritariamente agua embotellada, elementos de aseo personal, tapabocas, guantes, alimentos no perecederos, colchonetas y frazadas”.

Coordinación logística para la entrega de insumos

Desde Bogotá expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas del terremoto. Seguimos recogiendo ayudas para quienes más lo necesitan.



Tenemos un total de cuatro puntos de acopio habilitados para que todos puedan llevar sus donaciones, entre las 8am y las 9pm, a excepción… pic.twitter.com/RSfjUZZtms — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá recomendó a la ciudadanía consultar las listas oficiales publicadas en las plataformas institucionales antes de trasladar elementos a los centros de recolección. La medida busca optimizar la clasificación y el transporte del material, evitando el colapso logístico con artículos no requeridos por los organismos de socorro.

Sobre el manejo de las provisiones en las sedes de acopio, el alcalde Carlos Fernando Galán concluyó precisando que se publicarán “las prioridades de recepción en las redes oficiales de la Alcaldía para garantizar que los insumos recolectados respondan exactamente a las necesidades de la población”.