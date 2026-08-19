Jhon Lucumí es la muestra de que los sueños se hacen realidad. Luego de varias temporadas de lucha y disciplina en clubes inferiores, por fin dio el anhelado salto de calidad que esperaba en una de las mejores ligas del planeta. El defensor colombiano se convirtió en el nuevo fichaje estrella de la Juventus de Turín, uno de los clubes más reconocidos del mundo. Por si fuera poco, integra uno de los onces más temidos de la élite.

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El fichaje sonaba desde días atrás y el rumor se convirtió en una oferta real y en negociaciones en marcha. Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, voz de autoridad en la materia y uno de los comunicadores deportivos más seguidos en las redes sociales, lo adelantó y, en cuestión de días, el defensa colombiano firmó con su nuevo club.

De esta manera, Lucumí dejó al Bologna tras un pago de 20 millones de euros y se alista para comenzar una nueva campaña con el gigante de Turín, que siempre está llamado a ser protagonista en la Serie A, pelear por el título italiano y destacar en la Champions League de Europa. Así que se alista para imponer orden desde la titular.

Lucumí se encuentra con varias figuras top del mundo. Comenzando por el portero Guglielmo Vicario, quien fue presentado como nuevo fichaje al mismo tiempo de Jhon. En la zona defensa deberá compartir con el brasileño Bremer, con varias temporadas en la Juventus, así como el francés Pierre Kalulu, quien se vuelve en alternativa para Zinedine Zidane en la selección francesa.

Jhon Janer Lucumí fue anunciado como nuevo jugador de la Juventus de Italia. Foto: Cortesía Juventus

Por delante de Lucumí, en la primera línea, aparecen dos jugadores que pueden ser llamados el mejor tándem del fútbol italiano esta temporada: el italiano Manuel Locatelli y Weston McKennie, uno de los futbolistas más representativos de Estados Unidos en la actualidad.

Once ideal de la Juventus con Jhon Lucumí

En ataque hay variantes interesantes, como la joya de Portugal, Francisco Conceição, y el hombre de moda en Turquía, Kenan Yildiz; también está el socio de Messi en Argentina, Nicolás González, para dejar como atacantes al francés Kolo Muani y a la estrella de Canadá, Jonathan David.

Un equipazo, con plena vocación ofensiva y poder tanto en ataque como en defensa para maniatar al rival. Podría ser una elección definitiva de Spalletti cuando toque enfrentar a rivales considerados inferiores o una maniobra desesperada para buscar goles, principalmente en la segunda parte.

Once tipo de Juventus para la 2026/2027: Guglielmo Vicario; Bremer, Pierre Kalulu, Jhon Lucumí; Manuel Locatelli, Weston McKennie, Kenan Yildiz, Francisco Conceição, Nico González; Kolo Muani y Jonathan David. DT: Luciano Spalletti.

Opción que da más respaldo a Lucumí

Ahora bien, si hablamos de un planteamiento más conservador y con laterales naturales, encontramos al otro colombiano, Juan David Cabal, y al italiano Andrea Cambiaso. O incluso Lucumí, Bremer o Kalulu podrían lanzarse a la banda, para formar el 4-2-1-3, con Yildiz suelto por el interior, sumando a Conceição o Nico González como extremo, con David y Kolo Muani.

Guglielmo Vicario; Andrea Cambiaso, Pierre Kalulu, Jhon Lucumí, Bremer (Juan David Cabal); Manuel Locatelli, Weston McKennie; Kenan Yildiz; Francisco Conceição (Nico González), Kolo Muani y Jonathan David.