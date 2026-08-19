Ricardo Valencia asume la dirección del Dane en el gobierno de Abelardo De La Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó este miércoles el nombramiento de Ricardo Valencia Ramírez como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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La decisión quedó consignada en el Decreto 1260 de 2026 y marca el relevo de Piedad Urdinola al frente de la entidad.

Nuevo director del Dane, Ricardo Valencia Ramírez. Foto: Semana

Valencia es economista de la Universidad Javeriana y ya conoce desde adentro el funcionamiento del Dane. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como subdirector general de la entidad, durante la administración de Juan Daniel Oviedo, experiencia que ahora antecede su regreso para asumir la máxima responsabilidad.

Su trayectoria también incluye trabajos relacionados con gestión de información, análisis socioeconómico, sostenibilidad y economía circular. Después de su paso por el Dane, participó en proyectos de consultoría para entidades públicas y organizaciones vinculadas con estos sectores.

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Dane revela la cifra de inflación de julio, sin la tradicional rueda de prensa. La entidad quedó bajo encargo de Claudia Díaz, ante la renuncia anticipada de Piedad Urdinola. Foto: Dane-Cortesía / Adobe Stock

El nuevo director llega a una entidad estratégica para el Estado, responsable de producir los principales indicadores económicos, sociales y demográficos del país.

Entre los asuntos que tendrá bajo su responsabilidad estarán la continuidad de las operaciones estadísticas y la entrega de información pendiente del Censo Económico.

Con esta designación, la administración de De La Espriella completa otro de los relevos que viene adelantando en entidades clave del Gobierno Nacional.