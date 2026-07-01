“Medellín tiene presidente”: detalles de la cita de Abelardo De La Espriella con Federico Gutiérrez

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, recibió en Barranquilla a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y anticipó que su administración dará prioridad a los temas más importantes de la capital de Antioquia.

“Le he manifestado que Medellín tiene presidente con el Tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín. Medellín es una ciudad que merece todo nuestro apoyo”, dijo el jefe de Estado electo.

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Su versión es que se va a recuperar el tiempo que perdió el territorio durante el Gobierno de Gustavo Petro, un período marcado por confrontaciones y supuestas promesas incumplidas por parte de la Casa de Nariño.

Por su parte, Federico Gutiérrez manifestó que el próximo 7 de agosto terminará la “horrible noche” para el país, el día en que tomará posesión como mandatario nacional Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como vicepresidente.

Abelardo De La Espriella se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y anticipó que priorizará los proyectos que son importantes para la capital de Antioquia: "Vamos a recuperar el tiempo perdido". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/arh3524z3i — Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026

“Muy ilusionados en que todo va a salir muy bien. Hemos hablado de temas de seguridad, de obras de infraestructura, del tema de salud; hay que recuperar la salud, tenemos que seguir trabajando juntos. Medellín tiene presidente”, comentó Gutiérrez.

Él aprovechó el momento para indicar que en las urnas no solo triunfó De La Espriella y su proyecto político, sino que también destacó que se derrotó la corrupción del Ejecutivo y el aparente voto fusil impuesto por los grupos armados ilegales.

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Medellín fue clave en el triunfo presidencial del movimiento Defensores de la Patria. Solo en la ciudad, sumó 819.285 votos, mientras Iván Cepeda acumuló 421.839 votos. En Antioquia, los votos para el Tigre fueron 2.185.834.

El propósito del presidente electo es poder trabajar de la mano de los mandatarios locales de esta región del país, con los que tiene una buena relación y cercanía política. Además de la cita con Gutiérrez, días antes ya se había reunido con el gobernador Andrés Julián Rendón.