Comienza el empalme regional: Abelardo De La Espriella se reunirá con Federico Gutiérrez en Barranquilla

Como lo había anunciado, Abelardo De La Espriella sostendrá encuentros con varios de los principales mandatarios locales y regionales del país en medio del empalme que adelanta como presidente electo.

Abelardo De La Espriella anuncia que empezará a recorrer los 32 departamentos en el empalme territorial: “No será desde Bogotá”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que ya se encuentra en Barranquilla y que en la tarde de este miércoles, 1.º de julio, tendrá una reunión con De La Espriella para adelantar ese proceso.

“Llegando a Barranquilla, donde en horas de la tarde sostendré una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Seguramente, será un encuentro muy productivo para Medellín y para el país. Desde Medellín y Antioquia, supimos resistir el desgobierno y el odio de Petro. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que vengan cosas buenas para Colombia”, aseguró Gutiérrez.

El alcalde de la capital antioqueña dijo que entre los temas que conversará con el presidente electo están el de la seguridad en Medellín, además de obras de infraestructura importantes para la ciudad, como el metro de la 80.

“La recuperación de la salud de tantas entidades que destruyó el gobierno Petro y la articulación que tiene que haber, como ya lo ha dicho el presidente electo Abelardo De La Espriella, entre los gobiernos locales y el gobierno nacional entrante”, mencionó Gutiérrez, quien aclaró que estará informando lo que suceda.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que trabajarán de manera articulada. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En los últimos días, De La Espriella había dicho que haría el empalme recorriendo los 32 departamentos del país. “Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente, a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, aseguró.

Según el presidente electo, con esto busca recuperar dos años de atraso que considera que hubo porque Gustavo Petro tuvo diferencias con algunos mandatarios regionales.

“Por eso, voy a ir a las regiones. Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado y recuperar el tiempo perdido. Voy a gobernar con las regiones y para las regiones”, dijo el presidente electo.

En los últimos días, De La Espriella se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “En el gobierno del Tigre, Bogotá tendrá total apoyo, toda la prioridad, porque a esta ciudad, que nos ha dado tanto a muchos colombianos que venimos de provincia, una ciudad que es de toda Colombia y que es el patrimonio de nuestra sociedad, tenemos que defenderla, ayudarla y trabajar mancomunadamente con el señor alcalde y su administración”, dijo De La Espriella.