Este es el nuevo grupo élite contra la criminalidad que empezará a operar en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva ofensiva contra la criminalidad con la creación de un grupo élite de reacción motorizada y la entrega de 120 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Nacional, una medida que busca fortalecer la capacidad operativa de las autoridades frente a las estructuras ilegales que operan en la ciudad.

El anuncio fue hecho por el alcalde Federico Gutiérrez, quien explicó que la administración distrital invirtió 8.830 millones de pesos en la nueva flota de motocicletas, las cuales serán utilizadas para reforzar la presencia policial y mejorar la respuesta frente a hechos delictivos en sectores priorizados.

Con esta medida se busca fortalecer la seguridad. Foto: cortesía

De acuerdo con la alcaldía, la nueva dotación marca el inicio del Grupo Élite de Reacción Motorizada, una estrategia diseñada para realizar patrullajes intensivos, persecuciones y operativos contra delitos como atracos y el control de puntos de expendio de droga.

Con esta medida, la ciudad ampliará significativamente su capacidad de reacción. Mientras antes operaban cinco grupos motorizados con cinco motocicletas cada uno, ahora se proyecta la conformación de más de 20 grupos de reacción, cada uno con diez motos, lo que permitirá ampliar la cobertura en distintos puntos de Medellín.

“Estamos dando más equipamiento a la Policía, más tecnología, y vamos a seguir trabajando. La reducción de delitos se ve, pero no me conformo con los resultados hasta ahora, porque tenemos que hacer que todo el mundo viva tranquilo; saquemos a todos los bandidos de la ciudad. Toda la ciudadanía sabe quiénes son; échenle mano, díganos quiénes son, dónde viven y nosotros hacemos los procesos investigativos”, afirmó el alcalde.

Llegaron las dotaciones a Medellín. Foto: cortesía

Según cifras entregadas por la administración distrital, en lo corrido del actual gobierno se han entregado 722 vehículos a las autoridades, entre Policía, Ejército y Fiscalía, con el propósito de fortalecer la seguridad en la capital antioqueña.

De ese total, 637 vehículos han sido destinados a la Policía Nacional, entre ellos 595 motocicletas y 42 carros, con una inversión que asciende a 39.834 millones de pesos. Asimismo, el Ejército Nacional recibió 52 motocicletas y tres camionetas, mientras que la Fiscalía General de la Nación fue dotada con 30 vehículos para apoyar las labores investigativas.

El alcalde también destacó que la ciudad ha registrado una reducción significativa en los homicidios durante los últimos meses. “Tenemos la reducción más alta de homicidios. Después de que en 2024 y 2025 se registraron las tasas más bajas de los últimos 40 años, febrero fue el mes menos violento y marzo, comparado con el año pasado, ya presenta una reducción superior al 70 %. En general, en 2026 vamos a tener una disminución del 29 %. Manuel Villa, como secretario de Seguridad, ha hecho un gran trabajo”, aseguró.

La administración municipal informó además que en los próximos días se realizará una nueva entrega de equipamiento a la Policía Nacional por un valor cercano a los 11.969 millones de pesos. Entre los elementos que serán entregados se encuentran 50 motocicletas de 750 centímetros cúbicos, 11 vehículos tipo van para el transporte de personas privadas de la libertad, un vehículo especializado para protección animal y una tanqueta destinada a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.