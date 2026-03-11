Reportan incendio en zona céntrica de Medellín: “Una persona lesionada por inhalación de humo”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó un incendio estructural en una bodega en la carrera 52 (Carabobo) con calle 29, en zona céntrica de esa ciudad.

“A esta hora atendemos con tres tripulaciones de #BomberosMedellín y el Dagrd un incendio estructural. Se reporta 1 persona lesionada por inhalación de humo, atendida por el equipo de la Secretaría de Salud”, señaló el mandatario local.

“Bomberos continúan con labores de enfriamiento y remoción de escombros”, añadió.

Las autoridades investigan las causas de la conflagración.

Temporada de lluvias

Las autoridades de Medellín y del Valle de Aburrá activaron protocolos de respuesta ante emergencias por el inicio de la primera temporada de lluvias del año, que se espera tenga mayor intensidad durante este mes de marzo y abril.

Junto al Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo (Dgard), la Alcaldía anunció, tras los pronósticos del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín del Valle de Aburrá (Siata), un posible incremento de las precipitaciones en la región durante las próximas semanas.

Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd, dijo: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a entender el riesgo, a consultar todas las redes sociales del Siata y el Dagrd, en donde vamos a entregar toda la información hidrometeorológica de manera actualizada. Venimos con un suelo saturado que favorece las condiciones para avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos”.

Según el reporte oficial, en los dos primeros meses de 2026, el Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos han atendido 360 emergencias relacionadas con lluvias:

281 casos de caída de árboles

41 inundaciones

38 deslizamientos de tierra

Las autoridades señalaron que estas emergencias están relacionadas con la saturación de los suelos y el aumento de las precipitaciones que ya se han presentado en la región en el primer trimestre del año.

Frente a este panorama, varias dependencias trabajan de manera coordinada para prevenir emergencias y responder rápidamente en caso de que se presenten incidentes asociados a las lluvias.

Las acciones incluyen trabajos de limpieza y mantenimiento en quebradas y drenajes, así como monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los cauces.