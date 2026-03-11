Medellín construirá megacolegio en Manrique con seis pisos, espacios modernos y cupo para cientos de estudiantes: esta es la fecha de entrega

En Medellín se inició un proyecto para construir un megacolegio en la comuna de Manrique, uno de los primeros que se construirá en esa región. La Alcaldía informó este miércoles, 11 de marzo, que se procedió con la demolición de una infraestructura ya existente.

El megacolegio Sección Escuela Hernán Toro Agudelo tendrá cupo para unos 280 estudiantes de preescolar y primaria. De acuerdo con la información de la administración distrital habrá “salas de experiencia inicial y de aprendizaje, aulas adaptables, ludoteca, biblioteca, salón de computadores, área de tecnología e innovación, zonas recreativas y comedor escolar, entre otros espacios“.

Se espera que la obra finalice en marzo del 2027. Foto: Tomada de Secretaría de Educación de Medellín

La estructura tendrá más de 3.800 metros cuadrados, además el edificio contará con seis plantas. La inversión del proyecto supera los 32.300 millones de pesos. La Alcaldía ha determinado que espera terminar las obras para marzo del 2027.

“Este proyecto representa más oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes. Tendremos nuevos espacios educativos pensados para el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de los estudiantes, con ambientes modernos, seguros y dignos para crecer y desarrollar todo su potencial”, aseguró la secretaria de Educación, Carolina Franco, en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

Este es uno de los tres megacolegios que se construirán en Manrique. Foto: Tomada de Secretaría de Educación de Medellín

“Estamos muy felices con la construcción del nuevo megacolegio. Los beneficios para la comunidad van a ser muchos, van a tener más comodidad, espacios más amplios, modernos y más adecuados”, dijo, por su parte, la rectora de la Sección Escuela Hernán Toro Agudelo, Libia María Pavón García, según las declaraciones del comunicado.

Como parte del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín, se llevarán a cabo 10 megacolegios alrededor de la ciudad. En Manrique habrá tres de estos colegios, aparte del Hernán Toro Agudelo, la comuna podrá disfrutar de los colegios Bello Oriente y el Rodrigo Lara Bonilla en un futuro.

El megacolegio tendrá capacidad para unos 280 estudiantes de preescolar y primaria. Foto: Tomada de Secretaría de Educación de Medellín

“Son más de 8 billones de pesos de inversión en infraestructura pública, con más de 1.800 obras a lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo los corregimientos“, indicó el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, de acuerdo con el informe distrital.

“En Manrique, iniciamos el primero de los tres megacolegios que van en esta comuna, un proyecto que va conforme al cronograma y que deberá estar listo en el primer trimestre de 2027”, agregó el funcionario.

Además de este megacolegio, la administración de la ciudad aseguró, en febrero, que ya adjudicó las obras de cuatro colegios de los 10 que espera entregar en el plazo de cuatro años. Las otras tres obras son de los colegios Conrado González Mejía y El Diamante, ambos ubicados en la comuna 7 (Robledo), y el de San Javier, en la comuna 13.