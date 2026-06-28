“Bogotá será prioridad para nosotros”: Abelardo De La Espriella al alcalde Carlos Fernando Galán

Durante el segundo día de la Ruta de Acción de Gracias por la Patria Milagro, una peregrinación en la que continúa encomendando a Colombia a la protección de Dios, el presidente electo Abelardo De La Espriella pasó por el Santuario del Divino Niño Jesús en el oriente de Bogotá.

Abelardo De La Espriella pidió remitir información sobre negociaciones con el Clan del Golfo al Departamento de Estado de EE. UU.

En su paso por la capital del país, De La Espriella sostuvo un corto encuentro con el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, a quien le expresó todo su respaldo y apoyo para trabajar de manera mancomunada por Bogotá.

“Le he manifestado que en el gobierno del Tigre Bogotá tendrá total apoyo, toda la prioridad, porque a esta ciudad, que nos ha dado tanto a muchos colombianos que venimos de provincia, tenemos que defenderla, ayudarla y, por supuesto, trabajar mancomunadamente”, señaló el presidente electo.

“Señor alcalde, cuente conmigo, con todo el gobierno. Bogotá será prioridad para nosotros, porque Bogotá volverá a brillar y haremos todo lo que sea necesario para conseguir ese propósito", manifestó De La Espriella.

Galán, por su parte, se mostró optimista por el discurso que dio tras ganar las elecciones el pasado 21 de junio, donde aseguró que está listo para trabajar con los alcaldes y gobernadores.

“Creo que eso es clave. La coordinación entre el nivel nacional y el nivel local es fundamental. Nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad con la ciudad y trabajar con su gobierno va a ser fundamental para poder estar a la altura de lo que espera la ciudadanía. Entonces, estamos listos a trabajar”, indicó Carlos Fernando Galán durante su encuentro.

El representante electo a la Cámara José Jaime Uscátegui celebró que el mandatario electo ponga a Bogotá entre las prioridades de su gobierno, ya que la capital necesita acciones concretas.

“Militarización para recuperar la seguridad, acelerar la primera y segunda línea del Metro, destrabar las grandes obras de infraestructura y combatir con toda la fuerza la extorsión y el crimen que hoy tienen en jaque a miles de familias. Bogotá no puede esperar más”, señaló Uscátegui.