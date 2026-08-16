Desde Buenaventura, Abelardo De La Espriella habló del nuevo balance por el terremoto: “Aquí hay un drama muy grande”

La agenda del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, no para y este domingo 16 de agosto lideró una jornada de trabajo en Buenaventura para seguir atendiendo las regiones afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Desde Buenaventura, el mandatario colombiano habló del reporte número 30 de la UNGRD, publicado esta mañana, sobre las afectaciones del fuerte movimiento telúrico.

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Recordó, citando las cifras de la UNGRD:

“En este momento tenemos 120.328 familias afectadas, 186.016 personas afectadas. Lamentablemente tenemos 289 fallecidos. Nuestra solidaridad, cariño y apoyo para los familiares de esas víctimas.

“Tenemos 4.187 heridos y 143 desaparecidos. La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas. Tenemos 26.945 viviendas destruidas, 127.557 viviendas averiadas, 66 edificios colapsados.

“Centros educativos averiados 2.838 y aquí hay un drama muy grande con respecto a la posibilidad de que nuestros niños sigan estudiando, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Y con la ayuda de Dios vamos a sacar ese tema adelante. Tenemos 3.771 centros comunitarios afectados y 285 centros de salud. Ese es el reporte hasta el momento. Buenaventura no está sola”.

Desde Buenaventura, el presidente Abelardo De La Espriella dio un nuevo balance sobre las afectaciones por el terremoto: 289 personas fallecidas, 143 desaparecidas y 2.838 colegios afectados. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/yuKNc9WZu4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 16, 2026

Por otra parte, señaló que desde el 14 de agosto el Buque Hospital Benkos Biohó entró en operación, al advertir que estaba paralizado:

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“Estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud —aquí está nuestra querida ministra—, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle.

“El compromiso del Gobierno nacional es fortalecer la gobernanza y la viabilidad financiera del Hospital Luis Ablanque, hoy intervenido y por supuesto avanzar con celeridad para la reparación de todas las afectaciones. El Gobierno nacional, queridos colombianos, está comprometido también con el fortalecimiento de los equipos básicos de salud necesaria y pertinente en el territorio nacional”.