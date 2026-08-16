A pocos días de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, un fuerte terremoto golpeó al país y obligó a que su agenda se volcara totalmente en la atención de esta emergencia que ha dejado a varios departamentos damnificados.

¿Cómo respondió Abelardo De La Espriella al terremoto en sus primeras horas?

Desde entonces, el mandatario del territorio nacional ha viajado para visitar las zonas afectadas por el desastre natural, como lo son Chocó, Cali, Pereira, Manizales.

Aunque estas fueron las principales, hay otros lugares que sufrieron los rezagos del gran sismo, y uno de ellos es Buenaventura.

Este domingo 16 de agosto, el presidente llegó a esta ciudad, y junto a la primera dama, miembros de su gobierno y de la Fuerza Pública, afirmó que se llevará a cabo una “reconstrucción” en las áreas que fueron afectadas.

Para NTN24, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, habló acerca de la visita del mandatario y afirmó que siente totalmente la presencia del gobierno y la ayuda que brindan.

“Hoy nos sentimos totalmente cobijados, abrazados por el Gobierno Nacional, de sus ministros, sobre todo del ministro de Justicia, el ministro del Interior, el viceministro del Interior”, afirmó inicialmente.

De igual forma, la alcaldesa mencionó que vio un presidente totalmente preocupado por la situación, pero comprometido con la recuperación y reconstrucción de este territorio.

Con el fin de dejar claro que siente que Buenaventura está siendo cobijada por el gobierno nacional actual, la alcaldesa resaltó el trabajo de Ana Lucía Pineda.

“Reitero, la primera dama, la doctora desde el día cero está trabajando por Buenaventura con la gestora social, por los niños, por las niñas, por la gente, por los abuelos. Eso es muy importante, nosotros tenemos mucha esperanza de solo escuchar que el señor presidente dice ‘Somos un solo corazón’, y en ese sentido creemos que juntos vamos a poder salir de esta situación calamitosa”, añadió.

Abelardo De La Espriella rompió el protocolo y con megáfono en mano envió un mensaje a damnificados por el terremoto: este es el video

En la conversación, Ligia del Carmen Córdoba reveló qué fue lo que necesita Buenaventura, qué fue lo que le solicitó especialmente al primer mandatario colombiano.

“Son muchos los desafíos que tenemos hoy, pero sobre todo lo que le solicitamos es seguir atendiendo inmediatamente a quienes hoy sufrieron por este terremoto, pero fundamentalmente evaluar las 10.148 viviendas damnificadas para mirar qué se puede hacer [...] Eso para nosotros es muy importante porque la mayoría de nuestra gente está en albergues y pues la gente lo que quiere es volver a su casa si es posible, y por supuesto mejorar lo que se pueda”, aseveró.

Luego de terminar su visita, Abelardo de la Espriella dejó claro a través de una publicación en redes que su gobierno está en total disposición de las personas que más lo necesiten justo ahora. “Buenaventura me ratificó que la esperanza no se pierde cuando unimos fuerzas. Desde la Base Naval a las calles, en medio de todo, sonreímos por este encuentro. El estado está a la entera disposición de los que más lo necesitan en este momento ¡Vamos a lograr sobreponernos! ¡Firme por la Patria!“, se lee.