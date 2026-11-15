Otro carro bomba fue abandonado en un peaje de Huila: Esto reportan

Los terroristas no dan tregua en el Huila. En horas de la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, explotó un carro bomba que fue abandonado por dos sujetos en el peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá.

El atentado terrorista no dejó personas heridas, solo cuantiosos daños materiales.

Pasaron pocas horas y los criminales volvieron a actuar. Otro carro bomba fue abandonado a eso de la 1:09 a. m. de este domingo, esta vez en el peaje Los Cauchos, sobre la vía Neiva–Rivera, en Huila.

Por fortuna, este automotor no alcanzó a explotar y la zona se encuentra acordonada, mientras expertos en explosivos adelantan un operativo para desactivarlo.

Fuerte explosión en peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá

Desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila se refirieron a ese hecho: “se reportó la presencia de un vehículo abandonado en uno de los carriles del peaje Los Cauchos, situación que está siendo atendida por las autoridades competentes. Desde el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila – ITTHUILA, hacemos un llamado a todos los actores viales para que extremen las medidas de precaución, eviten acercarse a los sectores reportados, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y acaten las instrucciones de las autoridades”.

Al parecer, el carro bomba, que fue abandonado en uno de los carriles del peaje Los Cauchos, lo dejó en ese punto un hombre que luego se dio a la fuga en una motocicleta que era conducida por otro criminal.

Desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila también informaron que, ante los recientes hechos de orden público en ese departamento, la Concesionaria Ruta al Sur dispuso el cierre preventivo de los siguientes peajes:

Peaje Los Cauchos: vía Neiva–Campoalegre.

Peaje Laberinto: jurisdicción de Gigante.

Peaje Altamira: sur del departamento.

“La seguridad y la protección de la vida son nuestra prioridad. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información sin confirmar”, fue el llamado que hicieron desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila.