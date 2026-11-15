Cayó en Bogotá presunto cabecilla del ELN señalado de sembrar terror a comerciantes, alias ‘El Gordo’

La Policía Nacional confirmó la captura de Juan Daniel Orellanos, conocido como alias ‘El Gordo’, un hombre señalado de coordinar extorsiones y participar en ataques con explosivos y quema de vehículos en Norte de Santander. El procedimiento se llevó a cabo en Bogotá, donde fue ubicado por investigadores de la Dijín.

La detención se produjo en una calle de la localidad de Puente Aranda, luego de labores de inteligencia, seguimientos y recopilación de información. Sobre el capturado pesaba una orden judicial y, de acuerdo con las autoridades, tendría vínculos con una estructura urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Policía lo identifica como presunto cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional de esa guerrilla.

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Comerciantes de Cenabastos, entre los afectados por las extorsiones

Uno de los principales señalamientos contra Orellanos está relacionado con las presiones económicas que habrían sufrido comerciantes de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos).

Según la investigación, el hombre presuntamente participaba en cobros extorsivos a vendedores informales y propietarios de establecimientos comerciales. Las intimidaciones también habrían estado acompañadas de ataques violentos para obligar a las víctimas a pagar.

La Policía le atribuye su participación en el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado que provocó daños materiales en un establecimiento comercial de Villa del Rosario.

Alias ‘El Gordo’ es señalado de intimidar a vendedores y propietarios de negocios en Cúcuta para exigirles dinero. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Las autoridades también lo relacionan con la quema de vehículos utilizados para transportar y distribuir productos de Postobón y Bavaria. Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025, en medio de una serie de ataques contra el sector empresarial de Norte de Santander.

Al respecto, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), explicó: “Así mismo, se le atribuye su participación durante el mes de septiembre de 2025 en las afectaciones criminales e incineración de vehículos de transporte y distribución pertenecientes a las empresas Postobón y Bavaria en ejes viales de Norte de Santander, acciones que hicieron parte de una escalada violenta de este frente terrorista urbano contra el sector empresarial entre agosto y diciembre del mismo año”.

Alias ‘El Gordo’ es señalado de participar en la quema de vehículos de Postobón y Bavaria en Norte de Santander. Foto: Suministrada a SEMANA

Los otros señalamientos contra alias ‘El Gordo’

El expediente también lo relaciona con la instalación de banderas del ELN en diferentes sectores del área metropolitana de Cúcuta. Según la Policía, estas acciones buscaban intimidar a los habitantes y aparentar presencia armada de la guerrilla en la zona fronteriza.

La institución sostiene que Orellanos llevaba más de cinco años vinculado a actividades criminales y que habría cumplido funciones de apoyo estratégico y logístico para esa organización. Además, presuntamente recibía instrucciones de José Luis Barrera Palacios, alias ‘Care Vieja’, señalado como tercer cabecilla de la estructura y quien permanece privado de la libertad.

Juan Daniel Orellanos habría recibido órdenes de alias ‘Care Vieja’, señalado cabecilla del ELN que está preso. Foto: Suministrada a SEMANA

Tras su captura, Juan Daniel Orellanos quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales. La entidad le imputará los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir ante un juez de control de garantías.

Los señalamientos hacen parte de la investigación de las autoridades y deberán ser examinados dentro del proceso judicial.