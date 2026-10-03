Ejército mantiene seguridad en zonas turísticas de Santa Marta

En el marco de la Operación Santa Marta, tropas de la Primera División del Ejército Nacional, junto con comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas, desplegaron un operativo especial de control y patrullaje en los principales atractivos turísticos y sectores estratégicos de la capital del Magdalena.

Gobierno lanza campaña para promover a Santa Marta durante la semana de receso

La iniciativa busca acompañar tanto a la población local como a los miles de visitantes que arriban diariamente a la ciudad.

El despliegue militar tiene como propósito dinamizar la presencia institucional en las calles, previniendo la comisión de delitos y consolidando un entorno seguro para el desarrollo de las actividades económicas, culturales y turísticas del distrito.

Con este acercamiento, las Fuerzas Militares buscan generar entornos de mayor tranquilidad y estrechar lazos de confianza con la comunidad samaria.

De acuerdo con la institución, la presencia de estas unidades especializadas en entornos urbanos permite responder con rapidez ante cualquier eventualidad, garantizando la protección de los ciudadanos y de la infraestructura turística. Los uniformados adelantan labores de monitoreo constante y diálogo directo con comerciantes, residentes y viajeros.

Esta estrategia coordinada reafirma el compromiso del Ejército Nacional de trabajar de manera continua para fortalecer las condiciones de seguridad en la región Caribe.

Con la Operación Santa Marta en marcha, las autoridades militares reiteraron que sus hombres y mujeres mantendrán los procedimientos de control en puntos clave de la ciudad para asegurar un ambiente propicio durante las temporadas vacacionales y de alta afluencia de público.

“Queremos que los ciudadanos sepan que su Ejército está cerca, trabajando de la mano con la comunidad para fortalecer las condiciones de seguridad y la confianza”, señaló la institución.

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Campaña para promover a Santa Marta

A la par de la estrategia de seguridad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó una campaña para promover los viajes a Santa Marta durante la semana de receso escolar, con énfasis en la oferta natural, cultural y gastronómica de la ciudad.

La estrategia, denominada “Santa Marta te llama, viaja con confianza”, busca incentivar a los colombianos a incluir la capital del Magdalena en sus planes de viaje y respaldar la actividad de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viajes y emprendimientos locales.

Militares custodian los principales sitios turísticos de Santa Marta. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

El Gobierno también anunció que durante la próxima semana desarrollará una agenda institucional en Santa Marta con autoridades territoriales y actores del sector turístico, enfocada en acciones de promoción y desarrollo de la actividad.

El Ministerio recomendó a los viajeros consultar previamente los canales oficiales para verificar los lugares habilitados, las condiciones de acceso a los atractivos naturales y las recomendaciones de las autoridades antes de efectuar sus desplazamientos.