Presunto ladrón fue capturado en el centro comercial Diverplaza; comunidad lo golpeó

Un presunto ladrón fue capturado en las instalaciones del centro comercial Diverplaza, ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que, según información preliminar, habría intimidado con un cuchillo a varias personas que se encontraban en el segundo piso del establecimiento.

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El hecho generó momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y visitantes, quienes se percataron de la situación y reaccionaron. De acuerdo con las primeras versiones, varias personas comenzaron a perseguir al señalado por las instalaciones del centro comercial hasta retenerlo.

La situación habría ocurrido en medio de la presencia de numerosos ciudadanos, lo que permitió que algunos comerciantes y visitantes intervinieran antes de la llegada de las autoridades. El hombre fue reducido y permaneció retenido mientras se esperaba la presencia de los uniformados encargados de atender el caso.

Presunto ladrón fue capturado en el centro comercial Diverplaza en Bogotá. El hombre habría sido golpeado por comerciantes del sector. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/szuzT5jWj1 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 4, 2026

Durante el procedimiento, el presunto delincuente habría sido golpeado por varias personas que se encontraban en el lugar. Las circunstancias exactas en las que se produjeron las agresiones deberán ser establecidas por las autoridades, así como la responsabilidad del señalado frente al supuesto intento de hurto.

Posteriormente, las autoridades llegaron al centro comercial para hacerse cargo del procedimiento y adelantar las verificaciones correspondientes.

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El hombre quedó a disposición de los uniformados, quienes deberán establecer su identidad y determinar si efectivamente participó en los hechos denunciados.

Los comerciantes y clientes del recinto retuvieron al posible ladrón. Foto: Diverplaza

Los hechos son materia de investigación de las autoridades, que deberán establecer con precisión cómo ocurrieron los acontecimientos, determinar si el hombre efectivamente habría participado en el presunto hurto y esclarecer las circunstancias en las que fue retenido y posteriormente golpeado por algunas de las personas presentes.

Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, por lo que las circunstancias del hecho aún no han sido esclarecidas.