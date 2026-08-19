¿Pintó su carro de otro color? La sanción que podría recibir y cómo evitarla en Bogotá

Durante un tiempo, algunos conductores en Bogotá deciden cambiar el color de su carro, ya sea por reparación, estética o porque consideran que su vehículo necesita un cambio de imagen.

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No obstante, algunos conductores evaden un punto clave cuando se realiza esta acción, y es el no reportarlo de manera oficial ante las autoridades de tránsito.

De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios (VUS), cualquier cambio que se le vaya a realizar al color del vehículo tiene que estar registrado dentro de la licencia de tránsito para prevenir cualquier multa.

El trámite de cambio de color menciona que una modificación que supere el 50 % del color original, es decir, que el nuevo tono del carro sea el predominante, obliga a actualizar la licencia de tránsito. Esto se encuentra establecido en la Resolución 20223040045295 del Ministerio de Transporte.

Un cambio que supere el 50 % del color original del vehículo requiere la actualización de la licencia de tránsito. Foto: Getty Images

La entidad establece que, si la licencia del vehículo no registra el nuevo color, se impondrá una infracción que corresponde a la B7, de acuerdo a lo escrito en el Código Nacional de Tránsito, por “no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo”.

Dentro de esta sanción, el infractor tendrá que pagar una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que deriva en el 2026 a un valor alrededor de los $ 337.626 en 2026. Adicionalmente, el vehículo será inmovilizado y llevado a patios.

¿Cómo realizar el trámite para el cambio de color de un carro?

El VUS comenta cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo el cambio del color de un vehículo automotor de manera más rápida y ágil para prevenir una multa económica.

Eso sí, la entidad aclara que hay unos requisitos que se deben tener en cuenta previo a realizar el trámite. Para ello, se debe seguir los siguientes aspectos:

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

El vehículo debe estar matriculado en Bogotá.

El SOAT debe estar vigente.

Estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.

Pago del valor del trámite.

Si el trámite lo realiza un tercero, debe contar con contrato de mandato.

Ya si el ciudadano cuenta con estos requisitos, tendrá que ingresar a la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios para agendar la cita en las sedes de la entidad.

El trámite de cambio de color permite actualizar oficialmente la información del vehículo ante las autoridades de tránsito. Foto: Getty Images

Previo a la agenda programada, el usuario tendrá que llevar la cédula de ciudadanía, el formulario de solicitud debidamente diligenciado y la solicitud escrita de cambio de color en donde se especifique el nuevo color del vehículo.

Para este año, el costo del trámite deriva en un valor de $ 314.300.