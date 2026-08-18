De aquí a 2027, Renault traerá cinco carros nuevos a Colombia: el regreso de un ícono sorprende

Una de las marcas con más presencia en el país es, sin ninguna duda, Renault. La empresa francesa es conocida por ofrecer una variedad de modelos que se han convertido en los preferidos de usuarios.

Renault 4 eléctrico en Colombia: esta será la primera ciudad en ver la nueva versión del ‘amigo fiel’

Los reportes por la ANDI y Fenalco muestran que, con corte hasta el mes de julio, un total de 18.583 unidades nuevas del país que fueron matriculadas pertenecían a Renault, convirtiéndose en la 2.ª marca con más participación en el mercado, siendo solamente superada por KIA.

A pesar de tener un excelente rendimiento en el país, la compañía sigue avanzando en ofrecer nuevos modelos, por lo que desde el mes de agosto hasta el transcurso de 2027, Renault proyecta la llegada de cinco nuevas unidades para Colombia, una de ellas una versión moderna de uno de los coches más importantes en la cultura automotor colombiana.

Por medio de estos modelos, la empresa fortalecerá su presencia en un mercado que cada vez se va adentrando en aspectos más tecnológicos y eléctricos, derivado del auge de vehículos renovables con energías sostenibles.

Estos son los carros de Renault que llegarían a Colombia

Duster E-Tech e-4WD automática

Duster E-Tech e-4WD automática Foto: Renault

La primera unidad en llegar al país será la Duster E-Tech e-4WD automática, un modelo automático, híbrido ligero y con tracción total eléctrica.

El coche posee un motor a gasolina turbo de 1,2 litros, así como un motor eléctrico trasero de 31 caballos de potencia y 87 Nm, alcanzando de esta forma 138 caballos de potencia.

Dentro de otros aspectos se encuentra una caja de doble embrague y 6 velocidades, además de una batería de 0,8 kWh, cinco estilos de manejo y una pantalla de 10,1 pulgadas.

Se estima que la llegada de este vehículo sería a finales de agosto.

Filante Full Hybrid E-Tech

Filante Full Hybrid E-Tech Foto: Renault

El Filante es un SUV híbrido que fue presentado en el mundo a inicios de este año. El vehículo posee un sistema que le permite entregar 250 caballos de potencia y 565 Nm de torque.

Asimismo, tiene dos motores eléctricos y una batería de 1,64 kWh, ofreciendo 633 litros de maletero. Su llegada al país está esperada para el mes de octubre.

Renault 4 E-Tech eléctrico

El Renault 4 E-Tech eléctrico marca el regreso de un ícono automotor en Colombia. Foto: Renault - API

El regreso de uno de los carros más conocidos del país vuelve en un aspecto moderno y eléctrico. El Renault 4 E-Tech eléctrico se encarga de mantener la esencia del que una vez fue denominado como el “amigo fiel” de los conductores colombianos, pero ofreciendo novedades tecnológicas.

A su disposición se encuentra la entrega de 150 caballos de fuerza y 245 Nm. También ofrece una batería de 52 kWh y 410 km de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Este coche ya fue presentado al país a través del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2026 que se llevó a cabo en Medellín, pero se espera que la venta de las primeras unidades ocurra en 2027.

Boreal E-Tech e-4WD

Boreal E-Tech e-4WD Foto: Renault

Si bien se esperaba su llegada a inicios de este año, Renault tomó la decisión de lanzar la versión híbrida del Boreal E-Tech e-4WD para el 2027.

Este coche cuenta con un motor turbo de 1.3 litros, un generador de 48 voltios y un motor eléctrico trasero de 31 caballos de fuerza y 87 Nm, ofreciendo 150 caballos de fuerza y tracción integral bajo demanda.

Niagara

Niagara Foto: Renault

El Niagara se encarga de encarnar la modernidad de la futura gama internacional de Renault, ofreciendo una tecnología exclusiva E-Tech 4x4 que está prevista para el año 2027.

El vehículo está hecho para soportar condiciones extremas, teniendo un motor turbo de 1.3 litros.