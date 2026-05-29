La insólita justificación del exembajador Daniel Garcés Carabalí por sus burlas durante audiencia: “Soy un hombre del Pacífico”

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía General iba a presentar el escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, se presentó una insólita situación.

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Mientras la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia aclaraba varios puntos del escrito de acusación, la jueza tuvo que interrumpir abruptamente la diligencia.

¿La razón? Las constantes burlas y gestos del procesado.

Para la jueza, estos gestos burlescos afectaban considerablemente el desarrollo de la audiencia al representar un factor distractor y, por lo tanto, una falta de respeto hacia los otros sujetos procesales.

Exembajador Daniel Garcés Carabalí justificó sus burlas y gestos durante la audiencia de acusación: “Soy un hombre del Pacífico, es decir, soy expresivo, no como los del área cundiboyacense”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ePP0TZZJxn — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Esa posición fue compartida por la fiscal del caso, el representante de la víctima y la delegada del Ministerio Público, quienes consideraron irrespetuoso el comportamiento del exembajador.

Por esto, la jueza manifestó que iba a estudiar la situación para tomar una decisión de fondo con el fin de que no se repitiera algo similar.

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La Fiscalía General acusará a Daniel Garcés Carabalí por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

“Soy del Pacífico”

Frente a esta situación, el exembajador pidió la palabra y, —pese a no tener el visto bueno de la jueza—, intervino para señalar que esos gestos hacen parte de su cultura.

Por burlas y gestos en plena audiencia, una jueza le llamó la atención al exembajador en Ghana Daniel Garcés Carabí, acusado de ejercer violencia física, psicológica, económica y sexual contra su exesposa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WhjM6XXMhC — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

“Lo que pasa es que yo soy negro, afrocolombiano, raizal, palenquero, y soy un hombre del Pacífico. Nosotros, los hombres del Pacífico, no somos hombres fríos como pueden existir en otros contextos, como del altiplano cundiboyacense y las áreas andinas”, manifestó.

Por esto, le pidió a la jueza que aplicara una perspectiva diferencial por su cultura.

“Somos hombres expresivos, sí, por nuestra misma connotación histórica. Entonces usted, señora juez, quisiera pedirle el favor de que también aquí, como se ha aplicado la perspectiva de género, pues se aplique también la perspectiva diferencial, porque no me pueden pedir a mí que esté aquí como una estatua, ya que esa no es mi condición sociocultural”.

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“Pues, si esto los agrede, porque históricamente, claramente nuestra presencia en ciertos espacios los ha agredido en términos institucionales y no nos pueden ver avanzar, que es lo que ha pasado en este caso, sí. Voy a comprometerme con usted, señora juez, a que a partir de ahora, dado que ustedes son el grupo hegemónico histórico, gobiernan las instituciones, al intentar comportarme”, añadió.

Tras ofrecer excusas por su comportamiento, el exembajador aseguró que nunca quiso causar una afectación al desarrollo de la audiencia.

Fiscalía imputó cuatro delitos al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/QlsEjZnCfn — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025

“No soy un hombre desleal, no soy un hombre que busca intimidar a nadie, como se ha pretendido aquí hacer. Soy una persona íntegra, proveniente de una familia de docentes íntegros que nos hemos esforzado toda la vida por construirnos. Eso soy yo. Y toda esta campaña de difamación y de mentiras que vamos a probar”.

Por esto, le solicitó a la jueza que continuara con el desarrollo de la diligencia judicial.

“Voy a hacer mi mayor esfuerzo por no hacer ninguna expresión y comportarme como un hombre del antiplano. No, no es difícil para mí porque tengo una identidad afrodescendiente muy arraigada, muy fuerte, y he sido formado en esa identidad, pero intentaré hacer mi mayor esfuerzo por comportarme de la manera… No podría también comportarme de una manera, pues de tipo gánster, y hacer que no pasa nada cuando está pasando todo”, finalizó.