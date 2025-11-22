Suscribirse

Beatriz Niño denunció a su expareja Daniel Garcés, exembajador en Ghana, por el secuestro de sus hijos y violencia. Ahora, ella sería investigada por la Fiscalía

SEMANA conoció el giro judicial de la denuncia de Beatriz Niño contra su expareja, Daniel Garcés, exembajador en Ghana, quien la habría maltratado y se llevó a sus hijos sin autorización. Aun así, la Fiscalía la procesaría.

Redacción Nación
22 de noviembre de 2025, 6:47 a. m.
SEMANA conoció cómo cambió el panorama judicial en la denuncia de Beatriz Niño contra su expareja, Daniel Garcés, exembajador en Ghana. | Foto: SEMANA

Después de que SEMANA reveló la grave denuncia contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés –por el secuestro de sus dos hijos, a quienes llevó a África, además de episodios de violencia física, sexual, económica y psicológica, e incluso señalamientos de brujería–, el caso ha tomado un giro inexplicable: el fiscal Napoleón Botache Díaz adelanta ahora un proceso contra Beatriz Niño, la mujer que se atrevió a denunciar públicamente a su agresor.

Lo insólito de la situación es que Botache Díaz estaría utilizando los testimonios de las dos niñeras que tuvo la pareja durante su relación para llevar a imputación a Niño por la supuesta “omisión impropia” frente a los actos de violencia que venían sufriendo los menores por parte de ella y de su hermano Carlos Niño.

Videos en poder de SEMANA dejan claro que el exembajador Daniel Garcés (foto del círculo) estuvo detrás de la declaración de sus empleadas domésticas. El fiscal Napoleón Botache iniciaría un proceso contra Beatriz Niño, quien tuvo la valentía de denunciar a su expareja. Por este caso, le abrieron investigación a Miguel Ángel del Río.
Videos en poder de SEMANA dejan claro que el exembajador Daniel Garcés (foto del círculo) estuvo detrás de la declaración de sus empleadas domésticas. El fiscal Napoleón Botache iniciaría un proceso contra Beatriz Niño, quien tuvo la valentía de denunciar a su expareja. Por este caso, le abrieron investigación a Miguel Ángel del Río. | Foto: DANIEL REINA ROMERO-SEMANA/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/JULIÁN MORA

Irónicamente, son los mismos testimonios por los cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación al abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien representó hasta hace poco al exembajador en la disputa jurídica y pudo haber participado en las presuntas irregularidades que se habrían dado en las declaraciones de Claudia Bermúdez y Carmen Uriza, las niñeras.

Contexto: Embajador de Colombia en Ghana estaría utilizando falsos testigos en la Fiscalía, según su expareja

Bermúdez dijo en instancias judiciales que Del Río también era su abogado, que “don Daniel” era quien cubría los honorarios y entregó una versión distinta a los hechos que vivió cuando trabajaba para la expareja. Uriza, la otra niñera, hizo lo mismo y terminó describiendo al exdiplomático como “un señor muy respetuoso y hogareño”. Además, tras un episodio de depresión en el que Beatriz Niño le contó que su expareja “la violaba”, la niñera desestimó las denuncias.

Video demostraría la manipulación de testigos en el caso de Daniel Garcés | Semana noticias

SEMANA tiene en su poder nuevas pruebas que demostrarían la manipulación a la que habrían sido sometidas Bermúdez y Uriza. El 12 de agosto de este año, cuando la Procuraduría citó a Bermúdez para rendir testimonio en el proceso disciplinario contra Garcés, de manera inexplicable el exdiplomático estuvo en el mismo lugar con la testigo.

En la grabación se observa el momento en que el exembajador en Ghana aparece en la cámara del dispositivo que la niñera usó para rendir su versión. Garcés entra en el encuadre tras pedirle a alguien fuera de escena que se acerque; entonces se ve a Claudia Bermúdez, con quien terminó conversando durante un receso de la diligencia.

Testigo desestima las graves denuncias de la expareja del exembajador en Ghana. | Semana noticias

El abogado Felipe Alzate, que representa a Niño, advirtió que “no se pueden tomar como ciertos los hechos relatados por las niñeras, toda vez que se trata de una serie de mentiras y contradicciones, al igual que se encuentra sujeta a una evidente relación de dependencia e interés”.

Contexto: “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

El fiscal Botache estaría pasando por alto las conclusiones a las que llegó la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, que en la audiencia de imputación de cargos contra el exembajador en Ghana expuso que “Garcés acudió a una medida de protección por violencia familiar a sus hijos, aduciendo fraudulentamente que Beatriz Niño maltrataba a los menores (...) eso no era cierto”.

SEMANA conoció cómo cambió el panorama judicial en la denuncia de Beatriz Niño contra su expareja, señalado de maltratarla. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Pese a las pruebas, el fiscal Botache ha llamado en varias oportunidades a Niño para un proceso de arraigo, medida cautelar que la obliga a permanecer en un lugar para impedir que evada a la Justicia, en el caso por la denuncia de violencia intrafamiliar que presentó Garcés.

Irónicamente, Botache es autor del libro Violencia de género contra la mujer. Por una respuesta estatal integradora, en el que analiza si la Justicia colombiana ofrece respuestas eficaces para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. SEMANA buscó su versión en reiteradas ocasiones, pero la entrevista fue aplazada varias veces y, finalmente, pese a la insistencia, no hubo respuesta.

