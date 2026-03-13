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Delcy Rodríguez confirma que Orlando Maniglia es el nuevo embajador de Venezuela en Colombia

El anuncio lo hizo mientras llevaba a cabo una reunión con delegados del gobierno Petro en Caracas.

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Redacción Confidenciales
13 de marzo de 2026, 6:18 p. m.
Ramón Orlando Maniglia.
Ramón Orlando Maniglia. Foto: Tomada de Radio Nacional de Colombia

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas, tras una frustrada reunión de presidentes que debía realizarse en la frontera común y que fue cancelada a última hora.

En esta reunión, la presidenta encaragada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Orlando Maniglia es el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, luego de haber recibido el beneplácito del Gobierno Petro.

Ramón Orlando Maniglia Ferreira es un militar retirado y político venezolano, conocido principalmente por su carrera en las Fuerzas Armadas y por ocupar cargos diplomáticos.

Maniglia fue ministro de Defensa de Venezuela entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez. Posteriormente pasó a la diplomacia y se desempeñó como embajador de Venezuela en Alemania.

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Entre Colombiay Venezuela no hubo embajador venezolano en Bogotá desde 2019, cuando el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas después de que Iván Duque reconociera a Juan Guaidócomo presidente interino de Venezuela. La situación duró hasta 2022, cuando el presidente Gustavo Petro restableció las relaciones entre ambos países.

Delcy Rodríguez canceló su visita a Colombia para reunirse con Gustavo Petro

Cabe resaltar que los mandatarios Gustavo Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto encontrarse este mismo viernes, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad.

Washington ejerce presión sobre el gobierno de Venezuela, donde ordenó la reactivación de la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, y también sobre Colombia, a quien exige endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

“Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima”, anunciaron ambas administraciones en un comunicado