Denuncian amenaza contra la representante a la Cámara por Bogotá Claudia Romero: le enviaron una corona fúnebre hasta su residencia

La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero Nader, denunció este viernes haber sido víctima de una amenaza luego de que una corona fúnebre con su nombre fuera enviada hasta su lugar de residencia en la capital del país.

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La congresista aseguró que el hecho ocurrió mientras adelantaba recorridos políticos y comunitarios en distintas regiones de Colombia junto al candidato presidencial Iván Cepeda. Según explicó, la corona llevaba mensajes intimidatorios y, a su juicio, buscaba generar miedo y frenar su actividad política.

“Hoy enviaron una corona fúnebre hasta mi casa. No fue un gesto. Fue una amenaza. Quieren intimidarme por recorrer el país, acompañar a las comunidades y defender las transformaciones sociales en las que creemos millones de colombianos”, escribió Romero en su cuenta de X.

Las imágenes compartidas por la representante muestran el arreglo floral con la frase “Descansa en paz” y su nombre completo. Posteriormente, difundió un comunicado en el que calificó el hecho como un acto de intimidación especialmente grave, al considerar que no solo la afecta a ella, sino también a su entorno familiar.

“A quienes pretenden sembrar miedo les digo: no me van a silenciar. Seguiré trabajando por las mujeres, la niñez, las familias vulnerables y la defensa de la democracia”, agregó la congresista.

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En el pronunciamiento oficial, Romero hizo un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables y adopten medidas que garanticen su seguridad y la de su equipo de trabajo.

La representante también advirtió que las amenazas no pueden convertirse en una herramienta para condicionar el ejercicio de la política ni para intimidar a quienes participan en la vida pública. “La democracia se construye con argumentos, no con miedo”, señaló.

Tras conocerse la denuncia, diferentes sectores políticos y ciudadanos expresaron su rechazo al hecho y pidieron que se esclarezca lo ocurrido lo antes posible.