Exembajador Daniel Garcés: este es el escrito de acusación en su contra. Fiscalía se prepara para juzgarlo

SEMANA reveló las graves denuncias contra el exfuncionario del Gobierno Petro, Daniel Garcés Carabalí.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 3:28 p. m.
Daniel Garcés fue funcionario del gobierno del cambio.
Daniel Garcés fue funcionario del gobierno del cambio.

Un año después de que SEMANA revelara las graves denuncias contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación que llevará a juicio al exfuncionario que hizo parte del Gobierno Petro.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia tramitó la acusación contra el exdiplomático como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor.

La Fiscalía reveló un detalle relevante y es que las pruebas indican que después de que Beatriz Niño, expareja de Carabalí, iniciara una nueva relación sentimental, el entonces embajador habría recurrido a testimonios falsos y pruebas cuestionables para iniciar acciones en una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá, para obtener la custodia de sus dos hijos menores.

Esas actuaciones legales habrían evitado que Niño viera, compartiera y ejerciera sus derechos como madre de los dos menores, según la Fiscalía, una situación que fue aprovechada por el entonces embajador, que se llevó a los dos niños a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá.

La Fiscalía confirmó que, con la radicación del escrito de acusación, se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la audiencia para formalizar la acusación contra Garcés Carabalí.

Las revelaciones en SEMANA

En febrero del año pasado, esta revista reveló la denuncia que Beatriz Niño, expareja de Garcés, radicó en su contra por los episodios de violencia física, psicológica y hasta vicaria que habría tenido que vivir al lado del exdiplomático.

La gota que terminó rebosando la copa fue el supuesto secuestro de sus dos hijos menores de edad, después de que autorizó a Daniel Garcés que se llevara a los niños a Ghana por vacaciones de fin de año, pero finalmente los menores no regresaron en el tiempo contemplado.

Niño y Garcés estuvieron 12 años juntos, pero —según la denuncia— se separaron por los constantes ataques de celos, los comportamientos obsesivos y las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que el hoy embajador habría realizado contra su entonces pareja. “Perra, vagabunda”, eran las expresiones que utilizaba, según la información en poder de la Fiscalía.

Beatriz Niño comenzó la lucha por la custodia de sus hijos desde que su expareja Daniel Garcés, exembajador en Ghana, se los llevó para este país sin autorización y se negaba a regresarlos.
Beatriz Niño comenzó la lucha por la custodia de sus hijos desde que su expareja Daniel Garcés, exembajador en Ghana, se los llevó para ese país sin autorización y se negaba a regresarlos.

En esa denuncia también se acusó a Garcés por el delito de fraude procesal al supuestamente recurrir a una estrategia para apartar a los menores de su mamá, presentando ante la Comisaría de Suba una solicitud de medida de protección, aparentemente acompañada de una falsa denuncia sobre supuesto maltrato a los menores.

El hecho es que la Fiscalía también le radicó en el escrito de acusación al exembajador que señaló a Beatriz Niño de ejercer actos de violencia intrafamiliar contra los dos menores. Pero la Fiscalía corroboró con pruebas que esa historia se habría montado con “testimonios falsos”.

¿Manipulación de testigos?

Mientras la Fiscalía avanza en el juzgamiento contra Garcés Carabalí, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al abogado Miguel Ángel del Río, quien representó al exembajador, por la supuesta manipulación que se habría dado en el testimonio de dos niñeras que trabajaron por años para la pareja.

Garcés volvió a ser denunciado por su expareja Beatriz Niño por el supuesto cambio de versiones de las dos niñeras que, en medio de diligencias judiciales, se conoció que el mismo Del Río, abogado de Daniel Garcés, las estaba representando en medio de las declaraciones que le dieron a la justicia.

La Comisión de Disciplina Judicial citó para este lunes 2 de febrero a las 9 de la mañana al abogado Del Río y a parte de su equipo de trabajo, para que respondan por la indagación disciplinaria que tienen por ese nuevo capítulo.

Nuevas denuncias

Hace pocos días, esta revista conoció la nueva alerta que la defensa de Niño le envió a la Fiscalía por una violenta amenaza que habría sufrido con una tenebrosa advertencia que encontró en la maleta de uno de sus hijos.

Expareja del exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés denuncia violentas amenazas: una tenebrosa advertencia estaba en la maleta de sus hijos

La situación se presentó el pasado 6 de diciembre, cuando los niños llegaron a casa de su Beatriz Niño para compartir por un tiempo, pero cuando se dispuso a organizarles la ropa que llevaban en la maleta, que pertenecería a Garcés, se encontró con un proveedor de arma de fuego lleno de balas.

Felipe Alzate y Simón Hernández, abogados de la víctima, calificaron la situación como “preocupante” y advirtieron que su defendida se encuentra en un “alto nivel de riesgo”. Por el momento, el exdiplomático no se ha pronunciado sobre esa grave denuncia y la acusación que le radicó la Fiscalía.

