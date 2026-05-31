Momentos de pánico en TransMilenio: joven habría intentado atacar al personal de seguridad con arma blanca

Momentos de tensión se vivieron en una estación de TransMilenio luego de que un joven presuntamente intentara agredir con un arma blanca a miembros del personal de seguridad del sistema.

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De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se habría originado cuando el joven ingresó al sistema sin validar el pago de su pasaje. Al ser requerido por el personal de seguridad para cumplir con el procedimiento correspondiente, el hombre habría reaccionado de manera hostil.

Las imágenes muestran momentos de alta tensión mientras los uniformados intentan controlar la situación y evitar que se produjera una agresión mayor contra usuarios o trabajadores del sistema de transporte.

#BOGOTÁ. En un video que circula por redes sociales, se observa a un hombre que habría intentando agredir aparentemente con arma blanca a guardias de seguridad de TransMilenio. Según versiones, el incidente se habría originado tras el ingreso irregular del joven al sistema. Al… pic.twitter.com/uf1EwoZxs8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 31, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el caso ni se conoce si hubo personas lesionadas durante el incidente.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han manifestado su preocupación por los hechos de violencia registrados en el sistema de transporte masivo de la capital.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la seguridad dentro del sistema de transporte público de la capital y los riesgos a los que se enfrentan diariamente los trabajadores encargados de hacer cumplir las normas de acceso y convivencia en las estaciones.

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Mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos, el video continúa circulando entre los usuarios de internet. Hay que recordar que en días pasados diversos episodios de violencia fueron reportados en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en una estación de TransMilenio. Foto: Getty Images

Asimismo, varios ciudadanos aprovecharon la difusión del video para reiterar el llamado a fortalecer las medidas de seguridad en estaciones y portales de TransMilenio, especialmente frente a situaciones que involucran comportamientos agresivos o el porte de armas blancas.

Algunos usuarios señalaron que este tipo de incidentes no solo pone en riesgo al personal encargado de la vigilancia, sino también a los pasajeros que transitan diariamente por el sistema.