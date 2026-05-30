Procuraduría desplegará más de 10.000 funcionarios para la vigilancia preventiva en jornada electoral de este 31 de mayo

La Procuraduría General de la Nación desplegará este domingo, 31 de mayo, un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva durante la jornada electoral.

Durante las votaciones y los escrutinios, 10.461 funcionarios de la Procuraduría, personerías municipales y Defensoría del Pueblo tendrán a cargo funciones de vigilancia preventiva e intervención para evitar posibles iirregularidades.

Según la Procuraduría, 3.946, entre funcionarios del nivel central y territorial, pertenecen a ese organismo; 4.400 a las personerías municipales, y 2.115 a la Defensoría del Pueblo.

La Procuraduría General de la Nación desplegará este domingo, 31 de mayo, un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva durante la jornada electoral. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Esa entidad también informó que, junto a las personerías municipales, vigilarán las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en toda Colombia y en Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en esa circunscripción electoral.

Además, señaló que vigilará especialmente la transmisión y recepción de datos de los formularios E-14.

“La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa”, indicó.

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Asímismo, los 10.000 funcionarios harán presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear cualquier hecho que se presenten en las mesas de votación.

Esas labores se harán bajo el liderazgo del “Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro Cibernético y de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y en el Distrito Capital”, señaló.

“Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con garantizar la transparencia, la legalidad y la eficacia del voto, antes, durante y después de la jornada electoral”, puntualizó.

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Este domingo, más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, quienes gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el censo electoral oficial de la Registraduría Nacional, 41.421.973 colombianos podrán votar tanto en el territorio nacional como en el exterior. Del total, más de 40 millones sufragarán en Colombia y cerca de 1,4 millones lo harán desde otros países.

Votaciones. Imagen de referencia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Para estas elecciones se habilitarán más de 118 mil mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales entre zonas urbanas y rurales.

Según el calendario electoral publicado por las autoridades, la primera vuelta presidencial se realizará el último domingo de mayo, como lo establece la Constitución Política de Colombia.