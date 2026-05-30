Procurador Gregorio Eljach entregó un parte de tranquilidad para las elecciones e invitó a los colombianos a votar temprano

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, entregó este sábado, en horas de la tarde, un parte de tranquilidad frente a las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo, 31 de mayo, en Colombia.

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“Estamos a unas pocas horas de que se abran las urnas para elegir de manera libre con nuestro voto a quienes desde la presidencia y la vicepresidencia de la República regirán los destinos de toda Colombia”, señaló el funcionario a través de un video.

Eljach fue enfático en asegurar que “cada voto depositado en las urnas este domingo impactará profundamente en nuestras vidas, nuestras instituciones y en el rumbo de la nación”, por lo que resaltó que “debe triunfar la democracia”.

El jefe del Ministerio Público aseguró que, de acuerdo con los reportes que ha recibido en las últimas horas por parte de las diferentes autoridades, la jornada electoral del domingo se plantean en un marco de “entera tranquilidad”.

“Tanto la información suministrada por las autoridades electorales como por las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional nos dan cuenta de un país que se apresta a votar en paz electoral”, anunció Eljach.

Por lo mismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la población en general para que hagan un buen uso de las redes sociales, ya que el mal manejo de sus contenidos puede poner en riesgo hasta vidas humanas.

El procurador general también invitó a los colombianos para que este domingo salgan temprano a ejercer su derecho al voto, para que lo hagan de “manera libre”, pero también masiva y ojalá en familia.

Resaltó los resultados obtenidos en materia de seguridad y transparencia en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, donde aseguró que se logró derrotar la abstención y se dejó un precedente.

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“Derrotamos también el fantasma del presunto fraude. Nadie puede decir hoy con certeza ni con argumentos que alguien se robó las elecciones en Colombia. Fueron unas elecciones tranquilas, transparentes y libres”, destacó.

Realizó un llamado a todos los servidores públicos para que respeten la normatividad frente a la participación en política, ya que “están siendo vigilados” y se tomarán decisiones sobre procesos abiertos o que se abran por este motivo.

“El mundo entero nos está observando en esta recta final y no podemos fallarle al porvenir de nuestros hijos. Asumamos este momento con máxima responsabilidad. Salgamos a votar y protejamos juntos la estabilidad de nuestra democracia”, insistió.

Finalmente, pidió a los colombianos a que se comprometan a respetar los resultados que salgan de las urnas este domingo.