Max Henríquez lanza mensaje de advertencia para la jornada electoral y primeros días de junio: “Va a estar medio pasado por agua”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, señaló cómo estará el clima el día de las elecciones presidenciales; además, indicó la predicción para los primeros días de junio.

Aliste el paraguas: Ideam prevé aguaceros y tormentas en gran parte del país este fin de semana

Para la jornada electoral, señala que estará pasada por agua, por lo cual las personas deberán tomar precauciones a la hora de ejercer su derecho al voto. Junto a esto, los primeros días del sexto mes del año contarán con precipitaciones.

Los fenómenos climatológicos estarían asociados con la llegada de la onda tropical que llegó al país antes de lo esperado, causando lluvias y tormentas en los departamentos del Caribe y en el norte y centro de la región andina.

La primera onda tropical se aceleró y ya llegó a Colombia, causando lluvias y tormentas en los departamentos del Caribe y en el norte y centro de la región andina. El domingo de elecciones va a estar medio pasado por agua y así mismo el comienzo de junio pic.twitter.com/TxzG32Rtmg — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 29, 2026

“La primera onda tropical se aceleró y ya llegó a Colombia, causando lluvias y tormentas en los departamentos del Caribe y en el norte y centro de la región andina. El domingo de elecciones va a estar medio pasado por agua y así mismo el comienzo de junio”, señala Hneríquez.

Recomendaciones para las lluvias que se pueden presentar en el país:

Prestar atención a los niveles de los ríos.

Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.

No realizar quemas de basura en zonas boscosas.

Reportar los incendios que se presenten.

No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.

Estar atento a las predicciones del clima.

Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

Varias regiones del país tendrán cielos nublados, lluvias dispersas y altas temperaturas durante las próximas horas, según el pronóstico meteorológico. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Semana

Pronóstico del Ideam para la jornada electoral

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó, mediante un boletín especial, que entre el 30 y el 31 de mayo se esperan condiciones climáticas marcadas por una alta presencia de nubosidad y precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del país.

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“Se han reportado nubes densas con lluvias entre moderadas e intensas y en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas en el suroccidente del mar Caribe y en el norte y centro del océano Pacífico colombiano y en varias áreas del sur de Atlántico, Bolívar y Sucre, Córdoba, Antioquia y Santander”, señala el Ideam.