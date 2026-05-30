Abelardo de La Espriella le revela a Westcol la prueba de cuando dejó de ser ateo para convertirse al cristianismo

El candidato presidencial Abelardo de La Espriella se entrevistó este sábado con el influencer colombiano Westcol, reunión que fue transmitida por YouTube y la plataforma Kick.

En medio de la conversación, el político le enseñó al generador de contenido lo que llamó la prueba reina de su conversión al cristianismo.

Vale la pena recordar que uno de los cuestionamientos al candidato es el cambio de posturas que ha tenido en temas como la religión, su gusto por la comida y su pasión por la cacería, la cual ha defendido.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol. Foto: Captura de pantalla

Respecto de la religión, a De La Espriella le recuerdan un video en el que aseguró que era ateo, que no creía en Dios y que se había casado por la iglesia por una tontería.

“No puedo jurar por Dios porque me imagino que sabes que soy ateo, no creo en nada que la razón no pueda explicar”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, esa manera de ver la vida cambio. Y aunque él lo ha dicho en varias ocasiones, en la entrevista de este sábado recordó en diálogo con Westcol de dónde nació su conversión al cristianismo.

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“Su señoría, prueba número uno, vas a YouTube, pones Abelardo de la Espriella, pones Hallelujah y ahí está, esa canción tiene cinco añitos y mira lo que dice la canción, fue parte de mi proceso de conversión”, dijo.

El tema, una canción religiosa albergada en esa plataforma digital el 10 diciembre de 2021, es una plegaria religiosa en la que el candidato hace gala de sus cualidades como cantante.

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“Un ateo que consiguió creer”, dice la canción.

“Yo no creía en nada que la razón no pudiese explicar, pero yo entendí que la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”, le dijo Abelardo a Westcol.

Seguido, le narró que estando en la misa del sepelio de una tía suya, que se llamaba Beatriz Gracia Aldana, a quien cariñosamente aún le dice Beatri, “recibo una señal y empiezo ahí mi proceso de conversión”, aseguró.

El video de esta canción ya suma más de 1,2 millones de reproducciones solamente en YouTube.

Abelardo de la Espriella es uno de los 14 candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales que aparecen en el tarjetón electoral.

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