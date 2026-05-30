Abelardo de la Espriella le explica a Westcol qué puede hacer si un ladrón se mete a su casa

El influencer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, estuvo en una transmisión en vivo este sábado con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En medio de la conversación, el candidato habló de diferentes temas: de propuestas, de la conversión al cristianismo y de sus gustos personales.

Pero hubo una pregunta que Westcol ha hecho de manera reiterativa a varios de sus entrevistados, en este formato que ha emprendido para hablar con políticos.

Se la hizo al presidente Gustavo Petro, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ahora al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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“¿Qué pasa si un bandido entra a mi casa y me quiere robar?“, le preguntó Westcol.

“Dale con lo que encuentres, si quieres dale con un sartén”, respondió de La Espriella.

Según el candidato, que es un abogado penalista, “si una persona entra a tu domicilio, se presume que opera la legítima defensa, así la persona vaya con un pan, tú le disparas con un fusil y no vas preso, no tienes por qué ir preso”.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol. Foto: Captura de pantalla

“Cualquier vaina, si haces eso, me llamas y yo te defiendo”, le dijo al influencer.

Esa postura suscita un debate muy grande entre diferentes maneras de ver cómo deben ser resueltos los conflictos.

De la Espriella habló de su conversión al cristianismo

En medio de la conversación, el político le enseñó al generador de contenido lo que llamó la prueba reina de su conversión al cristianismo.

Vale la pena recordar que uno de los cuestionamientos al candidato es el cambio de posturas que ha tenido en temas como la religión, su gusto por la comida y su pasión por la cacería, la cual ha defendido.

Abelardo de La Espriella en entrevista con Westcol. Foto: Redes sociales.

Respecto de la religión, a De La Espriella le recuerdan un video en el que aseguró que era ateo, que no creía en Dios y que se había casado por la iglesia por una tontería.

“No puedo jurar por Dios porque me imagino que sabes que soy ateo, no creo en nada que la razón no pueda explicar”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, esa manera de ver la vida cambio. Y aunque él lo ha dicho en varias ocasiones, en la entrevista de este sábado recordó en diálogo con Westcol de dónde nació su conversión al cristianismo.

“Su señoría, prueba número uno, vas a YouTube, pones Abelardo de la Espriella, pones Hallelujah y ahí está, esa canción tiene cinco añitos y mira lo que dice la canción, fue parte de mi proceso de conversión”, dijo.

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El tema, una canción religiosa albergada en esa plataforma digital el 10 diciembre de 2021, es una plegaria religiosa en la que el candidato hace gala de sus cualidades como cantante.

“Un ateo que consiguió creer”, dice la canción.

“Yo no creía en nada que la razón no pudiese explicar, pero yo entendí que la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”, le dijo Abelardo a Westcol.

Seguido, le narró que estando en la misa del sepelio de una tía suya, que se llamaba Beatriz Gracia Aldana, a quien cariñosamente aún le dice Beatri, “recibo una señal y empiezo ahí mi proceso de conversión”, aseguró.