Caen los homicidas de la patrullera Karen Pajoy, asesinada cuando llevaba a su hijo al colegio

Según la Policía, en las últimas horas fueron capturados los presuntos responsables de la muerte de la patrullera Karen Pajoy, quien fue asesinada cuando llevaba a su hijo de cuatro años al colegio.

Reporte de la Policía sobre la captura en el caso de la patrullera Karen Pajoy. Foto: Policía

El caso que se presentó en diciembre del 2025 causó gran conmoción en el país. Sobre la investigación indicó la Policía que: “En el operativo realizado fueron capturados alias “Hernán”, coordinador logístico y explosivista y alias “Rambo”, integrante del brazo sicarial, autores del homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela".

Añadió la Policía que los presuntos responsables harían parte de las disidencias de las Farc del frente Hernando Gonzáles Acosta del bloque central Isaías Pardo".

“De acuerdo con las investigaciones, alias “Hernán” habría tenido una trayectoria criminal de más de dos años, siendo designado por alias “Bleiner García”, cabecilla principal del frente, como jefe de la red de apoyo para coordinación de homicidios selectivos y posteriormente como coordinador logístico", señaló la Policía.

Así mismo indicó la autoridad investigativa que: “Durante su actividad criminal, se habría encargado de coordinar acciones ofensivas contra la fuerza pública, así como del abastecimiento bélico y logístico de la estructura, apoyando movilidad y alojamiento de integrantes en los municipios de La Plata, Nátaga y La Argentina”.

Sobre la captura de los presuntos responsables, dijo el director de la Policía, el general William Rincón que: “hoy podemos decirle a la familia de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy que cumplimos. Cumplimos con la promesa de capturar a los responsables de este doloroso crimen”.

La Policía Nacional condenó el asesinato de la patrullera de 21 años, Karen Estefany Pajoy Candela, en zona rural de La Plata, Huila. Foto: Policía Nacional.

Añadió que: “Gracias al trabajo investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional, estos criminales deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y actos de terrorismo. Ningún ataque contra nuestros policías quedará en la impunidad. Este resultado reafirma nuestro compromiso con todos los colombianos”.