Gustavo Petro reveló detalles del asesinato de una patrullera en el Huila: fue delante de su hermana y su hijo

Un nuevo hecho de violencia que se registró en el departamento del Huila llamó la atención del presidente Gustavo Petro. Se pronunció través de las redes sociales sobre el asesinato de una patrullera de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió, según el mandatario colombiano, en La Plata, Huila.

De acuerdo con el presidente, se trató de un “brutal crimen de guerra”, que cometieron las denominadas disidencias de las Farc.

“Crimen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años”, posteó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, por sujetos con arma de fuego, momentos en que la víctima se desplazaba en una motocicleta con su hermana y su hijo de dos años”.

En el marco de las investigaciones que se desplegaron para identificar a los responsables del asesinato, trascendió que las autoridades pertinentes revisan las cámaras de seguridad de la zona en donde se registró el crimen.

Según las primeras versiones, los hombres que cometieron el asesinato de la patrullera en el Huila portaban pasamontañas y al parecer huyeron con rumbo hacia Las Mercedes.

El hallazgo del cuerpo de la patrullera fue notificado a las autoridades por parte de la comunidad. Uniformados de la Policía llegaron a la zona del crimen en donde posteriormente se realizó el levantamiento.