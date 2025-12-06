Un capítulo no contado del gigantesco escándalo de recomendados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que ya tiene a 65 congresistas y excongresistas respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia, apunta directamente al corazón de la Casa de Nariño.

En el expediente hay pruebas de la participación de la hoy embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, preguntando por el nombramiento de una persona cuestionada. Lo más grave es que ese cargo había sido ordenado por el presidente Gustavo Petro, según lo confirman los protagonistas.

Se trata del ventilador que prendió el exdirector de la Dian y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes. En sus declaraciones a la Corte, amplió sus revelaciones y los detalles fueron de marca mayor.

Afirmó que la misma Sarabia, para entonces mano derecha del presidente y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le había entregado la hoja de vida de una persona que, al parecer, sería una presunta ficha del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, acusado por la Fiscalía y pedido en extradición.

Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno. | Foto: PRESIDENCIA

El asunto fue más allá de las palabras. Reyes se lo dijo a la Corte Suprema y allí le pidieron pruebas de lo que estaba narrando. Así se lo solicitaron, en un oficio del 28 de agosto de este año, en el que reclaman las evidencias.

En el caso de Sarabia y Petro, le pidieron “allegar correo enviado a la doctora Laura Sarabia, como directora del Dapre, en el que se indicaba que Gladys Reina Villavicencio, al parecer, tenía los vínculos o nexos con contrabando y con John Freddy Restrepo, postulado por Olga Lucía Velásquez (representante a la Cámara)”. Reyes cumplió su promesa y hace tres meses los documentos están en el alto tribunal y no dejan dudas.

SEMANA conoció en exclusiva las pruebas de la orden de Laura Sarabia, entregada vía chat, en la que pide que sea nombrada Gladys Reina Villavicencio para la Dirección de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, tal vez el cargo más importante de la entidad, en relación con el contrabando, por tratarse de uno de los puertos más grandes del país.

La solicitud es muy delicada, pues Reyes, tal como señaló en la Corte, al ser cuestionado por Sarabia sobre si se había hecho efectivo el nombramiento, le advierte que Reina Villavicencio tenía gravísimos cuestionamientos. No obstante, la exdirectora del Dapre simplemente agradeció por el cargo.

En un escueto correo, Reyes anexa las pruebas y sobre este punto en particular señala: “A Laura Sarabia le remití la información descrita en mi testimonio a través de WhatsApp; adjunto pantallazos”.

Ahí está la bomba. El 15 de abril de 2022, la entonces poderosa directora del Dapre saluda y pregunta: “¿Ya se hizo el nombramiento?”. Reyes, de inmediato, contesta con un pantallazo de la resolución de la Dian que confirma el cargo; a pies juntillas se lee: “Ya firmé la resolución, que se está numerando y comunicando” (ver foto).

Este chat es una prueba contundente de cómo Laura Sarabia dio la orden de realizar un nombramiento en la Dian. Según Luis Carlos Reyes, la instrucción venía del presidente Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA/ SUMINISTRADA A SEMANA API

Enseguida dejó una advertencia que Sarabia ignoró. Reyes le dice: “Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a la Presidencia”. La respuesta de la hoy diplomática fue omitir la información y simplemente agradecer.

¿Pero cuáles eran los hechos por los que se señalaba a Gladys Reina Villavicencio? Esto también forma parte de las pruebas entregadas por Reyes y que SEMANA conoció en su totalidad.

Un correo enviado a aspirantes@presidencia.gov.co, rotulado como “Denuncia por corrupción de Gladys Reina Villavicencio, información verificable, con los agentes de inteligencia americana”, detalla con claridad las dudas sobre la postulada por Sarabia, según Reyes, y esto es lo más delicado, por orden del presidente.

“Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, seccional de impuestos y aduanas Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio, identificada con la cédula XX, por todas las coimas que ha venido recibiendo en el puerto de Buenaventura, por el contrabando”, se lee en la denuncia.

Documentos de las denuncias. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Agrega: “Su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias zar del contrabando. Es necesario que las entidades relacionadas realicen las respectivas investigaciones en esta seccional”.

La denuncia hace referencia a otra funcionaria de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria, de la que señalan que recibe pagos a través de sus familiares en Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, SEMANA se reserva el nombre para no entorpecer la investigación y es un asunto que aún está en verificación.

Más adelante, la denuncia vuelve a referirse a la recomendada y advierte lo más grave: “Estos dineros ilícitos son pagados y entregados directamente a familiares de la funcionaria, previa gestión de Gladys Reina con el zar del contrabando; asimismo, el dinero ilícito recibido es verificable con el gobierno estadounidense, con los estados contables, financieros y propiedades que allí se encuentran”.

SEMANA se comunicó con la embajadora Sarabia para confirmar la orden de contratación de Reina y la respuesta fue clara, contundente y apuntó al presidente Petro.

“Como puedes ver en el chat, le hago una pregunta al que era el director de la Dian, siendo yo directora del Dapre, por un nombramiento que él sabía que era una instrucción del presidente Petro. No conozco cuál era el interés, yo simplemente lo que estaba haciendo era cumpliendo mi función de ejecutar una orden del presidente Petro”, afirmó Sarabia.

Esta fue la solicitud de la Corte Suprema a Luis Carlos Reyes para que entregara las pruebas de la orden que recibió directamente de Laura Sarabia. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Sobre las denuncias de la recomendada de su jefe, el presidente Petro, y la posibilidad de que hubiera hecho caso omiso a esta información, explicó: “Yo no omití nada, di la información, como cualquier denuncia que llegaba a la Presidencia y la remití a la Secretaría de Transparencia; obviamente, también se le informó al presidente Petro en su momento de dichas denuncias. A mí no me correspondía investigar porque no era la Fiscalía ni la Secretaría de Transparencia. Yo hice lo que me corresponde, y es verificar un nombramiento por instrucción de mi jefe, que es el presidente Gustavo Petro”.

Ante la pregunta de si era habitual que el presidente Petro hiciera estas solicitudes, afirmó que no era así, pero que, en este caso, “se trataba de un tema específico de la Dian. Si el presidente pregunta por un nombramiento, por un decreto, por una instrucción, el camino es que uno le pregunte a la persona correspondiente; así lo hice yo, lo hace Angie Rodríguez y lo debió hacer Mauricio Lizcano”.

Lo que dijo Reyes a la Corte

SEMANA conoció las extensas declaraciones y ampliaciones que realizó el exministro Reyes en la Corte Suprema y ahí queda en evidencia la posibilidad de que hubiera sido el mismo presidente Petro quien impulsó el nombramiento de Gladys Reina en la Dian. En este caso, Sarabia estaría cumpliendo órdenes superiores, que incluso involucrarían al prófugo Carlos Ramón González, quien se encuentra asilado en Nicaragua, luego de la imputación por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Justamente, para la época de estos mensajes y nombramientos en la Dian, se dio la transición en la que Sarabia pasó a la Cancillería, y González empezó a ocupar el cargo como mano derecha del presidente Petro en el Dapre.

En su declaración en la Corte Suprema, Reyes exculpó en alguna medida a Sarabia, pues, en este caso, advirtió que la orden del nombramiento venía directamente del presidente Petro.

En este caso, y es uno de los temas que investiga la Corte, aparece también un polémico catalán, Ramón Davesa, recordado por ser quien grabó el video en el que supuestamente le devuelven a Papá Pitufo 500 millones de pesos que trató de entregar a la campaña a la presidencia de Petro, capítulo sobre el cual nunca hubo claridad si esta plata fue devuelta.

Más allá de este episodio, lo que sí dijo Reyes es que el presidente Petro es un hombre muy desconfiado que tiene personas infiltradas en diferentes estamentos. Para el caso de Buenaventura, según la versión del exministro, el infiltrado era justamente el catalán Ramón Davesa, quien habría sido el que le hizo la recomendación de llevar a Gladys Reina a este cargo.

Reyes, en medio de sus declaraciones, hizo la aclaración de que una cosa era un nombramiento solicitado por un congresista, y otra, muy diferente, era una solicitud del presidente Petro, que debía acatarse de inmediato y que incluso la tardanza en esta contratación generó diferencias en la Casa de Nariño.

Antes de cumplir la orden de la Casa de Nariño, Reyes advirtió cuestionamientos sobre la funcionaria. El presidente Petro habría ratificado la decisión. | Foto: OVIDIO GONZáLEZ S.

Incluso en el alto Gobierno había diferentes posiciones sobre Reina. Reyes contó que el exministro de Defensa Iván Velásquez pidió que no fuera nombrada. Sin embargo, Petro decía que sí porque era enemiga de Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, pero Velásquez le decía que esa enemistad era porque formaba parte de un grupo contrabandista rival.

Incluso, sobre el desfile de hojas de vida, Reyes aclaró que desde su llegada a la Dian el presidente Petro fue claro al señalar que no recibiera recomendaciones, y que le habría dicho: “Yo no mando hojas de vida”. Por ese motivo, le resultó extraño que la razón llegara de Sarabia asignándole la orden al presidente Petro.

Ahí viene otro dato revelador: Reyes le dijo a la Corte Suprema que ante la duda prefirió preguntarle vía chat al presidente Petro si la orden de contratar a esta mujer era de él, y fue ratificada por el mismo mandatario. Esto, aseguró, empezó a ocurrir desde febrero de 2024, cuando le empezó a mandar recomendados a través de terceras personas, pero, afirmó, que él siempre las confirmaba.

¿Por qué apareció Laura Sarabia reclamando el nombramiento? La respuesta la dio Reyes en la Corte al advertir que por esos días Carlos Ramón (González) dijo que él no estaba demorando nada. Reyes concluyó como inferencia, y así lo dejó claro, que fue Laura Sarabia el embudo en este proceso; el presidente Petro la regañó y por eso fue quien le reclamó el nombramiento.

El otro personaje

En esta historia aún hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, la participación de un hombre llamado John Freddy Restrepo, quien fue recomendado por diferentes personas, y a Reyes se le hizo muy rara la insistencia. Luego de hacer claridad de que en las pesquisas no encontraron irregularidades de Gladys Reina, Reyes le pidió a ella un nombre para que asumiera la jefatura de una división clave en la lucha contra el contrabando. El elegido fue John Freddy Restrepo, quien es un sindicalista de la Dian.

Restrepo estaba bien apadrinado: también lo había recomendado Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara de la Alianza Verde, reconocida como petrista; y el espaldarazo mayor vino nada menos que de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien, acompañado del abogado César Valencia, amigo cercano de Papá Pitufo, llevó también la hoja de vida y se la entregaron a Luis Carlos Reyes.

John Freddy Restrepo. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA-API

Sobre este último capítulo, Restrepo le dijo a SEMANA: “No necesito que me recomienden porque en la Dian me conocen perfectamente. Tampoco conozco a ese señor Papá Pitufo, no sé por qué me recomendaron, no puedo controlar eso. ¿Cómo hace para recomendarme una persona que no me conoce?, no sé”. Aceptó que sí identifica a Juan Fernando Petro desde la campaña presidencial.

La respuesta de la congresista Velásquez fue radical y lo negó todo: “Nunca le he pasado una hoja de vida ni al exministro Luis Carlos Reyes, ni a alguien de la Dian. Llevo muchos años trabajando, mi vida ha sido pública desde 1999. Puedo pasar por un polígrafo y pueden identificar que estoy diciendo la verdad”.César Valencia, quien reconoce su amistad con Papá Pitufo, también dio explicaciones en una entrevista con SEMANA.

Se ratifica la intervención de Juan Fernando Petro buscando acomodar fichas en la Dian. Recomendó a John Freddy Restrepo, a quien vinculan con Papá Pitufo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“A Juan Fernando lo invita el colectivo Sintradián al despacho del director Reyes. Él propone socializar la reforma tributaria de la manera más amigable posible (…) luego manifiesta que sería importante que las mercancías que han sido aprehendidas fueran destinadas a fundaciones, y el encuentro termina. Reyes ha dicho que Juan Fernando le entrega una hoja de vida. A mí eso no me consta”, dijo.

Este otro capítulo del escándalo por tráfico de influencias, recomendaciones y desfile de hojas de vida que ha denunciado el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, involucra también a funcionarios del alto Gobierno, tal como lo reveló SEMANA en su portada del 6 de septiembre, cuando fueron publicados los chats con las solicitudes burocráticas.