Luis Carlos Reyes y la polémica recomendación que le hicieron para la Dian

El exdirector de la Dian ratificó las denuncias contra el exembajador Roy Barreras por supuesto tráfico de influencias.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 7:07 a. m.
Luis Carlos Reyes confirmó en la Corte y en la Fiscalía que, desde 2023, Petro sabía de las denuncias sobre cupos indicativos en el Ministerio de Hacienda.
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, estuvo esta semana en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, y ratificó las denuncias contra el exembajador Roy Barreras por supuesto tráfico de influencias.

En la diligencia, que se demoró más de dos horas, Reyes también contó que recibió una hoja de vida desde Presidencia y enviada por Gustavo Petro: la de Gladys Reina Villavicencio para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. “Me la mandó Laura Sarabia. Verifiqué con el presidente y me dijo que la nombrara”, explicó.

Contó que cuando él le pidió a Reina algunos nombres de personas para ubicar en las jefaturas de división en Aduanas, ella recomendó a John Fredy Restrepo Toro, un sindicalista de carrera de la Dian. A él, según Reyes, se lo recomendaron no solo Reina, sino también un hombre cercano a Papá Pitufo, Juan Fernando Petro, y la congresista Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde.

