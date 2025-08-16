CONFIDENCIALES
Luis Carlos Reyes y la polémica recomendación que le hicieron para la Dian
El exdirector de la Dian ratificó las denuncias contra el exembajador Roy Barreras por supuesto tráfico de influencias.
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, estuvo esta semana en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, y ratificó las denuncias contra el exembajador Roy Barreras por supuesto tráfico de influencias.
En la diligencia, que se demoró más de dos horas, Reyes también contó que recibió una hoja de vida desde Presidencia y enviada por Gustavo Petro: la de Gladys Reina Villavicencio para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. “Me la mandó Laura Sarabia. Verifiqué con el presidente y me dijo que la nombrara”, explicó.
Contó que cuando él le pidió a Reina algunos nombres de personas para ubicar en las jefaturas de división en Aduanas, ella recomendó a John Fredy Restrepo Toro, un sindicalista de carrera de la Dian. A él, según Reyes, se lo recomendaron no solo Reina, sino también un hombre cercano a Papá Pitufo, Juan Fernando Petro, y la congresista Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde.