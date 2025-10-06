Exministro Luis Carlos Reyes desmintió a Nicolás Petro y ratificó que el hijo del presidente lo visitó para recomendarle una hoja de vida

Si alguien ha ratificado las denuncias que ha hecho contra los funcionarios del Gobierno Nacional y los familiares del presidente Gustavo Petro es el exdirector de la Dian y exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes.

Volvió a hacerlo este lunes, 6 de octubre, cuando Nicolás Petro, el hijo del presidente, dijo en una entrevista que concedió a la Revista Cambio que sí visitó a Reyes cuando fue director de la Dian, pero no le recomendó hojas de vida.

Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian. | Foto: Fotos archivo Semana

“Antes de que se posesionara, yo me reuní con Luis Carlos Reyes. A la reunión me invitó Adelina Covo (suegra de Armando Benedetti), ella le presentó una propuesta, un tema tributario, y él dijo que lo iba a analizar. Yo lo único que le dije a Reyes era que tuviera en cuenta a la gente del Pacto Histórico en las regiones, que bastante se sudaron la camiseta”, contó el exdiputado de Atlántico.

Y añadió: “Jamás le recomendé a alguien, jamás le entregué una hoja de vida y nunca más lo busqué. Luego él salió a medios metiéndome en el tema con Benedetti. No entiendo por qué lo hizo”, dijo el hijo del presidente.

Adelina Covo habría concretado una reunión entre Reyes y Nicolás Petro. | Foto: El País

Reyes tiene su propia versión del encuentro con Nicolás Petro y la ha sostenido en la Fiscalía, Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

“Falta a la verdad Nicolás Petro. Él y Adelina Covo me entregaron un sobre de manila con hojas de vida para aduanas de Cartagena y Barranquilla e impuestos de Barranquilla. Lo presenció un miembro de mi equipo, como le he manifestado al presidente Gustavo Petro, la Fiscalía y la Corte Suprema desde 2023”, escribió el exministro y hoy precandidato presidencial.

La afirmación de Reyes es la misma que escribió en sus redes sociales el pasado 9 de marzo.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla

“La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo”, manifestó.

A comienzos de 2025, el país conoció un chat entre Luis Carlos Reyes y Adelina Covo, en el que la abogada le solicitó la cita para encontrarse con Nicolás Petro.

“Hola, Luis Carlos, soy Adelina Covo. Nos conocimos ayer en la reunión de la Embajada de EE. UU. Te estoy llamando para pedirte una cita para mañana. Iríamos el senador Pedro Flórez, Nicolás Petro y yo. Gracias”, escribió ella.

“Perfecto, Luis Carlos. Allí estaremos. Dime dónde, por favor”, siguió la mujer.

“Starbucks de la Zona G, si les parece. Quizá 5:30 p. m., para alcanzar a llegar de la reunión anterior”, continuó él.

Luis Carlos Reyes le contó en su momento a SEMANA que él le informó al presidente Petro lo ocurrido.

Covo, visiblemente molesta, lo llamó en su momento “paracaidista”.