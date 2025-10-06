Suscribirse

POLÍTICA

Exministro Luis Carlos Reyes desmintió a Nicolás Petro y ratificó que el hijo del presidente lo visitó para recomendarle una hoja de vida

Nicolás Petro dijo que visitó al exdirector de la Dian y exministro, pero jamás para recomendarle hojas de vida. Reyes lo desmintió.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 12:15 p. m.
Luis Carlos Reyes y Nicolás Petro.
Luis Carlos Reyes y Nicolás Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

Si alguien ha ratificado las denuncias que ha hecho contra los funcionarios del Gobierno Nacional y los familiares del presidente Gustavo Petro es el exdirector de la Dian y exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes.

Volvió a hacerlo este lunes, 6 de octubre, cuando Nicolás Petro, el hijo del presidente, dijo en una entrevista que concedió a la Revista Cambio que sí visitó a Reyes cuando fue director de la Dian, pero no le recomendó hojas de vida.

Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian
Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian. | Foto: Fotos archivo Semana

“Antes de que se posesionara, yo me reuní con Luis Carlos Reyes. A la reunión me invitó Adelina Covo (suegra de Armando Benedetti), ella le presentó una propuesta, un tema tributario, y él dijo que lo iba a analizar. Yo lo único que le dije a Reyes era que tuviera en cuenta a la gente del Pacto Histórico en las regiones, que bastante se sudaron la camiseta”, contó el exdiputado de Atlántico.

Y añadió: “Jamás le recomendé a alguien, jamás le entregué una hoja de vida y nunca más lo busqué. Luego él salió a medios metiéndome en el tema con Benedetti. No entiendo por qué lo hizo”, dijo el hijo del presidente.

Adelina Covo habría concretado una reunión entre Reyes y Nicolás Petro.
Adelina Covo habría concretado una reunión entre Reyes y Nicolás Petro. | Foto: El País

Reyes tiene su propia versión del encuentro con Nicolás Petro y la ha sostenido en la Fiscalía, Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

“Falta a la verdad Nicolás Petro. Él y Adelina Covo me entregaron un sobre de manila con hojas de vida para aduanas de Cartagena y Barranquilla e impuestos de Barranquilla. Lo presenció un miembro de mi equipo, como le he manifestado al presidente Gustavo Petro, la Fiscalía y la Corte Suprema desde 2023”, escribió el exministro y hoy precandidato presidencial.

La afirmación de Reyes es la misma que escribió en sus redes sociales el pasado 9 de marzo.

A Nicolás Petro le asignaron un apartamento en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, a pocos metros de donde vive la fiscal Luz Adriana Camargo.
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla

“La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo”, manifestó.

A comienzos de 2025, el país conoció un chat entre Luis Carlos Reyes y Adelina Covo, en el que la abogada le solicitó la cita para encontrarse con Nicolás Petro.

“Hola, Luis Carlos, soy Adelina Covo. Nos conocimos ayer en la reunión de la Embajada de EE. UU. Te estoy llamando para pedirte una cita para mañana. Iríamos el senador Pedro Flórez, Nicolás Petro y yo. Gracias”, escribió ella.

“Hola, Adelina ¿Qué tal mañana a las 5 p. m.?“, preguntó él.

“Perfecto, Luis Carlos. Allí estaremos. Dime dónde, por favor”, siguió la mujer.

“Starbucks de la Zona G, si les parece. Quizá 5:30 p. m., para alcanzar a llegar de la reunión anterior”, continuó él.

“Perfecto, allí estaremos a las 5:30 p. m”, remató Covo.

Luis Carlos Reyes le contó en su momento a SEMANA que él le informó al presidente Petro lo ocurrido.

Covo, visiblemente molesta, lo llamó en su momento “paracaidista”.

“No tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado. El tal Reyes, en cambio, es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno”, manifestó Covo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

2. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

3. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

4. Golpe a Trump: una juez federal suspende el envío de Guardia Nacional a Portland mientras crecen los enfrentamientos en varias ciudades

5. “Se mató”: Yina Calderón destapó doloroso fallecimiento y se mostró desconsolada

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoLuis Carlos ReyesDIAN

Noticias Destacadas

Luis Carlos Reyes y Nicolás Petro.

Exministro Luis Carlos Reyes desmintió a Nicolás Petro y ratificó que el hijo del presidente lo visitó para recomendarle una hoja de vida

Redacción Semana
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Armando Benedetti, ministro del Interior y Alfredo Saade, jefe de gabinete, en el Congreso de la República, en Bogotá

Armando Benedetti y Eduardo Montealegre: ¿habrá café entre los dos ministros de Gustavo Petro?

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro madrugó a despacharse contra Álvaro Uribe, David Luna, Bruce Mac Master, entre otros. También habló de su constituyente

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.