Una fuerte ofensiva desplegaron las autoridades tras el vil asesinato de la patrullera Keren Pajoy, cuando iba con su hijo de cuatro años para el jardín.

¡𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗧𝗥𝗢𝗭 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗜́𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢!



Con profundo dolor informamos el vil homicidio de nuestra 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗳𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗷𝗼𝘆 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata… pic.twitter.com/adrITZ53a2 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 9, 2025

La joven uniformada se encontraba de vacaciones, cuando fue blanco de un ataque sicarial por hombres que pertenecerían a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

“La Policía Nacional lamenta y condena el vil y cobarde asesinato de nuestra patrullera de policía Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años de edad, quien fue víctima de una acción criminal mientras se encontraba en periodo de vacaciones, desarmada, indefensa y transportando a su hijo de tan solo cuatro años de edad hacia una institución educativa en la vereda Alto Cañada, zona rural del municipio de La Plata, Huila”, indicó el coronel Carlos Téllez, comandante de Policía en el Huila.

Añadió el oficial que: “la joven policía asesinada estaba adscrita a la seccional de inteligencia policial del Departamento de Policía de Huila”.

Así mismo indicó el mando policial que: “de acuerdo con la información preliminar, este lamentable hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del bloque central Isaías Pardo, estructura armada que delinque en esta región del departamento”.

Disidencias de Iván Mordisco serían responsables de crimen de patrullera de la Policía en el Huila. | Foto: vvAFP

“Este crimen atroz no solo enluta a la institución, sino que hiere profundamente a una familia y a toda la comunidad huilense. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares adelantan todas las acciones investigativas y operativas para dar con los responsables de este homicidio y llevarlos ante la justicia”, añadió el coronel Téllez.

Crímen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años



Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la *Patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela*, por sujetos con arma de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2025

La Policía llevaba dos años y siete meses en la Policía, era madre soltera, estaba asignada a inteligencia en Pitalito, Huila, y hace ocho días había salido de vacaciones.