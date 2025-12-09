Suscribirse

Patrullera asesinada en el Huila cuando llevaba a su hijo al jardín, era del aérea de inteligencia

Los responsables del crimen serían las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Patrullera asesinada por las disidencias de las Farc en el Huila.
Patrullera asesinada por las disidencias de las Farc en el Huila.

Una fuerte ofensiva desplegaron las autoridades tras el vil asesinato de la patrullera Keren Pajoy, cuando iba con su hijo de cuatro años para el jardín.

La joven uniformada se encontraba de vacaciones, cuando fue blanco de un ataque sicarial por hombres que pertenecerían a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

“La Policía Nacional lamenta y condena el vil y cobarde asesinato de nuestra patrullera de policía Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años de edad, quien fue víctima de una acción criminal mientras se encontraba en periodo de vacaciones, desarmada, indefensa y transportando a su hijo de tan solo cuatro años de edad hacia una institución educativa en la vereda Alto Cañada, zona rural del municipio de La Plata, Huila”, indicó el coronel Carlos Téllez, comandante de Policía en el Huila.

Añadió el oficial que: “la joven policía asesinada estaba adscrita a la seccional de inteligencia policial del Departamento de Policía de Huila”.

Así mismo indicó el mando policial que: “de acuerdo con la información preliminar, este lamentable hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del bloque central Isaías Pardo, estructura armada que delinque en esta región del departamento”.

Iván MordiscoJefe de las disidencias de las Farc
Disidencias de Iván Mordisco serían responsables de crimen de patrullera de la Policía en el Huila. | Foto: vvAFP

“Este crimen atroz no solo enluta a la institución, sino que hiere profundamente a una familia y a toda la comunidad huilense. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares adelantan todas las acciones investigativas y operativas para dar con los responsables de este homicidio y llevarlos ante la justicia”, añadió el coronel Téllez.

La Policía llevaba dos años y siete meses en la Policía, era madre soltera, estaba asignada a inteligencia en Pitalito, Huila, y hace ocho días había salido de vacaciones.

Tras el atroz crimen, Policía y Fuerzas Militares, al igual que la Fiscalía iniciaron las actividades investigativas y operativas para dar con el paradero de los responsables del homicidio.

