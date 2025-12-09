Suscribirse

Nación

Esto se sabe del crimen de la patrullera asesinada cuando llevaba a su hijo al jardín en el Huila

La integrante de la Policía se encontraba de vacaciones.

Redacción Nación
9 de diciembre de 2025, 6:49 p. m.
Masacre de San Luis
Esto se sabe del crimen de la patrullera asesinada cuando llevaba a su hijo al jardín en el Huila. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Un hecho violento sacude al departamento del Huila, luego del crimen de una patrullera de la Policía cuando llevaba a su hijo al jardín aprovechando sus vacaciones laborales.

El director de la Policía, el general William Rincón, condenó el homicidio de la suboficial Karen Pajoy y entregó detalles de la estructura que sería la responsable del asesinato.

“En esta zona delinque el frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico. Una demostración más de que estas estructuras criminales no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos”, dijo el director de la Policía.

Agregó el alto mando: “Nuestra uniformada, quien se encontraba en su periodo de vacaciones, fue atacada sin mediar palabra por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país”.

Alias Iván Mordisco y el documento de inteligencia conocido por SEMANA.
Hombres de Iván Mordisco serían los responsables del crimen de una mujer policía en el Huila. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Así mismo, indicó el Director de la Policía: “Como Director General, rechazo de manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el homicidio como un crimen de guerra y se lo atribuyó a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

El presidente Gustavo Petro vinculó su proyecto de paz total a las disidencias de las Farc de Mordisco, pero luego las excluyó al mantener estas la actividad criminal en varias regiones del país, en especial en el departamento del Cauca.

Los diálogos de paz con Mordisco desencadenaron una división criminal con Calarcá, quien decidió mantenerse en el proceso de paz. Sin embargo, este último ha cometido graves acciones criminales en el país en medio de las negociaciones.

