Esto se sabe del crimen de la patrullera asesinada cuando llevaba a su hijo al jardín en el Huila

Un hecho violento sacude al departamento del Huila, luego del crimen de una patrullera de la Policía cuando llevaba a su hijo al jardín aprovechando sus vacaciones laborales.

¡𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗧𝗥𝗢𝗭 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗜́𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢!



Con profundo dolor informamos el vil homicidio de nuestra 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗳𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗷𝗼𝘆 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata… pic.twitter.com/adrITZ53a2 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 9, 2025

El director de la Policía, el general William Rincón, condenó el homicidio de la suboficial Karen Pajoy y entregó detalles de la estructura que sería la responsable del asesinato.

“En esta zona delinque el frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico. Una demostración más de que estas estructuras criminales no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos”, dijo el director de la Policía.

Agregó el alto mando: “Nuestra uniformada, quien se encontraba en su periodo de vacaciones, fue atacada sin mediar palabra por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país”.

Hombres de Iván Mordisco serían los responsables del crimen de una mujer policía en el Huila. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Así mismo, indicó el Director de la Policía: “Como Director General, rechazo de manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia”.

Crímen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años



Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la *Patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela*, por sujetos con arma de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el homicidio como un crimen de guerra y se lo atribuyó a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

El presidente Gustavo Petro vinculó su proyecto de paz total a las disidencias de las Farc de Mordisco, pero luego las excluyó al mantener estas la actividad criminal en varias regiones del país, en especial en el departamento del Cauca.