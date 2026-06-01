Investigan presuntas fallas de seguridad en embarcación tras muerte de Alexander Avendaño en Guatapé: videos cambiaron el rumbo del proceso

La investigación por la muerte de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que falleció tras caer al embalse El Peñol-Guatapé el pasado 24 de mayo, tomó un nuevo rumbo luego de que salieran a la luz videos que muestran los momentos previos a la tragedia.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la apertura de una investigación para establecer si se incumplieron normas de seguridad durante la actividad turística en la embarcación donde se encontraba la víctima.

Aunque la nave contaba con la documentación requerida para operar, las autoridades buscan determinar si se respetaron todos los protocolos exigidos por la ley.

Entre los aspectos bajo análisis están el uso de chalecos salvavidas y el presunto transporte de personas en estado de embriaguez, una práctica que está prohibida en este tipo de recorridos.

Los videos que cambiaron el rumbo del caso

En un principio, el hecho fue reportado como un accidente ocurrido durante una fiesta en una embarcación turística. Sin embargo, la aparición de grabaciones difundidas en redes sociales modificó el enfoque de las investigaciones.

Según el material audiovisual, Alexander habría sostenido una fuerte discusión con varias personas a bordo del planchón. La confrontación escaló hasta presuntas agresiones físicas, mientras otros asistentes observaban la situación.

Las imágenes también mostrarían que, en medio de la pelea, algunas personas intentaban quitarle una prenda al joven en busca de un objeto. Además, se escuchan expresiones como “ahóguenlo”. Posteriormente, Alexander terminó en el agua.

De acuerdo con versiones que actualmente son verificadas por las autoridades, varias personas advirtieron que el joven no sabía nadar. Aun así, terminó hundiéndose en el embalse mientras intentaba mantenerse a flote.

Algunas publicaciones en redes sociales incluso señalan que en los videos se escuchan gritos dirigidos contra la víctima e instigaciones para que se lanzara al agua. Sin embargo, estos elementos aún forman parte de las verificaciones que adelantan las autoridades encargadas del caso.

Autoridades buscan establecer responsabilidades

Las nuevas evidencias han llevado a las autoridades a analizar si la caída al agua ocurrió de manera voluntaria o si existió algún grado de responsabilidad de terceros en los hechos.

Por ello, los investigadores revisan los videos, los testimonios de los asistentes y las condiciones en las que se desarrolló la actividad turística, con el fin de determinar si hubo conductas que pudieron influir en el desenlace fatal.

Mientras avanza el proceso, la Alcaldía de Medellín informó que ha brindado acompañamiento psicosocial y jurídico a los familiares de Alexander Avendaño, quienes exigen el esclarecimiento total de lo sucedido.

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Una de las señaladas habló y denunció amenazas

En medio de la polémica, María José Caro, una de las mujeres mencionadas en redes sociales como presunta participante de las agresiones, rechazó los señalamientos en su contra.

La joven aseguró que no golpeó a Alexander y sostuvo que únicamente presenció parte de lo ocurrido. Además, reveló que ha recibido amenazas de muerte desde que su nombre comenzó a circular en redes sociales.

Según indicó, ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para solicitar protección y colaborar con las investigaciones.

Por ahora, el caso sigue abierto y las autoridades buscan establecer si la muerte de Alexander Avendaño fue consecuencia de un accidente o si existen responsabilidades que podrían derivar en procesos penales y sanciones administrativas.