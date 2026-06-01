Entre senderos y un lago: el misterio detrás de la muerte de una turista holandesa en Salento

En un completo misterio se ha convertido la muerte de una turista holandesa que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 25 de mayo en Salento, Quindío.

Se trata de Marlies Minke, de 41 años. Según la información conocida hasta el momento, la turista se encontraba en un hostal y, hacia la 1:00 de la tarde de ese 25 de mayo, salió a realizar un tour cafetero en una finca ubicada a una hora de camino a pie.

Sin embargo, pasaron las horas y no se volvió a saber de su paradero. Durante las últimas horas, su cuerpo sin vida fue hallado flotando en un pequeño lago de la vereda Palestina, en zona rural de Salento.

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Posteriormente, el cuerpo de Minke fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde, mediante la necropsia, se establecerán las causas exactas de su muerte.

Jaime Andrés Pérez, secretario del Interior del Quindío, indicó que las cámaras de seguridad ubicadas en la población serán clave para determinar qué pudo haber ocurrido con la turista.

“Desde el gobierno departamental de Juan Miguel Galvis Bedoya, lamentamos profundamente esta situación, desde el primer momento que fue reportado por un hotel de Salento. Activamos todas las rutas con la policía, con la fiscalía, inclusive desde el mismo comando donde hacemos el control con las cámaras de seguridad“, dijo Pérez, según Caracol Radio.

El funcionario indicó que, tras conocerse la desaparición de la turista, se realizó un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, en el que se observó que la mujer caminaba por la vereda Palestina sin presentar ninguna novedad. No obstante, al llegar a un punto sin cobertura de las cámaras, se perdió su rastro.

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“Allí hicimos seguimiento y llegamos hasta un punto donde ella iba caminando por la vereda Palestina sin ningún inconveniente, nadie la estaba siguiendo. Ella se desplazaba a otro hotel. Allí ya tenía reservado el hotel, pero nunca llegó. Tuvimos información con las cámaras desde un punto donde termina más o menos a 100 metros del hotel donde se iba a hospedar; tuvimos un punto ciego y allí realizamos la búsqueda y se encontró el cuerpo. En estos momentos la Fiscalía está realizando lo pertinente levantamiento para poder determinar qué fue lo que sucedió“, agregó Pérez en el medio citado anteriormente.

Por último, Pérez recalcó que, de establecerse que la ciudadana extranjera fue asesinada, se tomarán todas las acciones pertinentes para capturar a los responsables.

“Esperamos que no sea que haya sido asesinada y, si es así, tomaremos todas las acciones contundentes para llegar a esa persona que cometió este delito. Se está esperando, por supuesto, el dictamen correspondiente para que sea oficial”, concluyó el funcionario en Caracol Radio.