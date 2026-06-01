Para muchos colombianos, un puente festivo es una de las fechas más esperadas, debido a que representa un día de descanso y una fecha propicia para viajar o tener actividades de ocio con mayor tranquilidad, por ello, el mes de junio se convierte en un mes soñado para los trabajadores y estudiantes colombianos.

Planifique sus próximos viajes: este será mes con más festivos en Colombia en 2026

Para este 2026, su sexto mes tendrá tres días feriados, siendo el que más festivos dirán presente en el calendario. Todos los festivos de este mes coinciden los días lunes, lo que le permitirá a las familias tomarse un puente de descanso.

Los días festivos para junio de 2026 son:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Corpus Christi. Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Junio será el mes con más festivos este 2026. Ya es hora que tenga planeadas sus vacaciones. Foto: Redes sociales

A diferencia, por ejemplo, del 1 de mayo, que se celebró el día viernes, estas festividades se acomodan en el principio de la semana por la Ley Emiliani, la cual traslada algunas celebraciones religiosas al lunes siguiente con el objetivo de incentivar el turismo interno y dinamizar la economía nacional. Este mecanismo ha convertido a Colombia en uno de los países de América Latina con más fines de semana largos durante el año.

Tras las elecciones presidenciales de primera vuelta, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron seleccionados para la segunda contienda el 21 de junio, ciudades intermedias, destinos de clima cálido y municipios con festividades culturales reciben un aumento significativo de visitantes durante estas fechas. El comportamiento económico alrededor de los festivos también suele reflejarse en la ocupación hotelera, el tráfico aéreo y el volumen de viajeros movilizados por carretera.

Las cifras del año 2024 muestran el impacto económico y logístico que tienen estos puentes festivos. Por ejemplo, durante el puente de Corpus Christi, entre el 31 de mayo y el 3 de junio, el Ministerio de Transporte reportó la movilización de 1.039.601 viajeros en 113.569 vehículos desde terminales terrestres autorizadas en el país.

En el puente festivo del Sagrado Corazón de aquel año, las autoridades registraron 1.047.632 pasajeros movilizados en 117.199 vehículos desde las terminales de transporte terrestre. Además, la Aeronáutica Civil señaló que la temporada de mitad de año proyectaba cerca de 21,2 millones de pasajeros movilizados en vuelos nacionales e internacionales.

Uno de los fines de semana con mayor movimiento ocurrió durante el puente de San Pedro y San Pablo. El Ministerio de Transporte informó que más de 3.175.018 vehículos transitaron por las carreteras nacionales y que 1.322.675 pasajeros viajaron desde las terminales terrestres del país. A esto se sumó la movilización de aproximadamente 1,3 millones de pasajeros por vía aérea.

La Gobernación del Valle del Cauca tuvo un amplio despliegue operativo con más de 100 agentes y reguladores de tránsito que acompañarán la movilidad de propios y turistas el fin de semana de San Pedro y San Pablo de 2024. Foto: Jorge Orozco

En los departamentos del “Tolima grande” (Tolima y Huila) se celebrarán las tradicionales fiestas de San Pedro, que son uno de los principales atractivos turísticos de mitad de año. Además, se llevará a cabo el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, evento que tradicionalmente reúne conciertos, desfiles, muestras gastronómicas y actividades culturales relacionadas con el folclor colombiano.

Por todo lo anterior, las autoridades de transporte ya anticipan una alta movilización de viajeros durante los tres puentes festivos de junio y se prevé que hayan dinámicas como los pico y placas regionales en diferentes ciudades de alta circulación vehicular, como Bogotá o Cali.