Planifique sus próximos viajes: este será mes con más festivos en Colombia en 2026

Conocer el calendario de festivos en Colombia para 2026 es un dato clave para planificar sus próximos viajes. Estos fines de semana largos se convierten en una oportunidad excepcional para los viajeros, familias y amantes de las escapadas.

Lo mejor de todo es que el país continúa consolidándose como uno de los destinos con más días festivos del mundo, brindando a locales y visitantes múltiples oportunidades para hacer una pausa y descubrir destinos llenos de encanto.

En este contexto, el mes con más festivos en Colombia en 2026, que amplía la posibilidad de disfrutar nuevas experiencias y recorrer lugares mágicos es junio, con tres lunes festivos. Esto significa que los viajeros podrán aprovechar tres fines de semana largos en solo 30 días, una oportunidad ideal para planear escapadas y descubrir lugares mágicos en todo el país.

¿Por qué junio es el mes con más festivos de Colombia en 2026?

Al calendario laboral de 2026 en Colombia se sumaron dos puentes festivos adicionales, pasando de tener 16 días festivos en 2025 a 18 en 2026. Esto se debe a que dos celebraciones que el año anterior coincidieron en domingo —el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el Día de San Pedro y San Pablo—, que se trasladan a nuevas fechas: 15 y 29 de junio, respectivamente.

Este cambio, según expertos en derecho canónico, se debe a la implementación de la Ley Emiliani, que regula el traslado de festivos al lunes. Además, explican que no pudo aplicarse en 2025 por caer ambas celebraciones en el mismo día.

No obstante, en 2026 este ajuste permite que más fines de semana se conviertan en pequeñas vacaciones, ideales para recorrer pueblos, disfrutar de la naturaleza o explorar rincones históricos del territorio colombiano.

De esta manera, de los 18 festivos que tendrá el 2026, 11 serán puentes, ofreciendo a los viajeros una oportunidad ideal para escapadas prolongadas sin afectar la rutina laboral. Para aprovechar al máximo estas experiencias, se aconseja planificar con anticipación.

Una buena organización, de acuerdo con el testimonio de diferentes viajeros frecuentes, permite evitar gastos innecesarios, ya que la alta demanda de alojamiento, transporte y actividades en los destinos más populares puede agotar la disponibilidad si las reservas se dejan para último momento.

Debido a esto, se recomienda revisar las diferentes opciones de destinos que se desean conocer o volver a explorar, elegir las fechas, establecer un presupuesto y determinar qué tipo de actividades se desean realizar para empezar a programar esa próxima aventura durante estos puentes festivos en Colombia.