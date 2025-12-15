Oficializan dos nuevos puentes festivos en Colombia: así queda el calendario de 2026

El calendario laboral de 2026 en Colombia fue oficializado con la inclusión de dos puentes festivos adicionales, lo que permitirá a la ciudadanía planear con mayor antelación sus descansos y desplazamientos durante el próximo año.

De acuerdo con el balance oficial, el país pasará de 16 días festivos en 2025 a 18 en 2026, debido a que dos celebraciones que en 2025 coincidieron en domingo serán conmemoradas en fechas distintas para el próximo año. Entre estos se encuentran el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el Día de San Pedro y San Pablo, que en 2026 se celebrarán los 15 y 29 de junio, respectivamente.

Según expertos en derecho canónico consultados para proyectar el calendario, la razón de este incremento es que la Ley Emiliani —que regula el traslado de festivos al lunes— no pudo aplicar de forma tradicional en 2025 al caer estas fechas el mismo día. Esta modificación hace que más jornadas de descanso se extiendan a fines de semana largos.

Más días libres para planear viajes

Del total de 18 festivos que tendrá el año entrante, 11 serán puentes, lo que ofrece múltiples oportunidades para que los trabajadores programen escapadas o descansos prolongados sin afectar sus obligaciones laborales.

El calendario oficial incluye, entre otros, festivos como:

1 de enero , Año Nuevo

, Año Nuevo 12 de enero (puente) , Día de los Reyes Magos

, Día de los Reyes Magos 23 de marzo (puente) , Día de San José

, Día de San José 18 de mayo (puente) , Ascensión de Jesús

, Ascensión de Jesús 15 y 29 de junio (puentes) , Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo

, Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo 20 de julio (puente) , Día de la Independencia

, Día de la Independencia 12 de octubre (puente) , Día de la Raza

, Día de la Raza 8 de diciembre , Inmaculada Concepción

, Inmaculada Concepción 25 de diciembre, Navidad

Modificación de uno de los feriados más tradicionales

Además del aumento en los puentes, uno de los primeros festivos del año cambiará de fecha. El Día de los Reyes Magos, que tradicionalmente se celebra el 6 de enero, no será conmemorado ese día en 2026, sino que será trasladado al lunes 12 de enero para mantener el fin de semana largo. Esta transición responde a la misma Ley Emiliani, cuyo propósito es maximizar los días de descanso cuando las fechas originales no coinciden con lunes.

La ampliación de los días libres representa una oportunidad para el sector turístico, que históricamente registra un aumento en la demanda durante los puentes festivos. Sectores como hotelería, transporte y gastronomía podrían beneficiarse con el mayor flujo de visitantes internos.