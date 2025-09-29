Festivos en Colombia para octubre 2025: Día de la Raza y los eventos importantes del mes

En octubre de 2025, Colombia celebra un mes marcado por la riqueza cultural y la historia, destacando especialmente el festivo del Día de la Raza, que este año será el lunes 13 de octubre.

Este día, originalmente conmemorado el 12 de octubre, ha sido trasladado al lunes más cercano por la Ley Emiliani, que busca optimizar los fines de semana largos y fomentar el turismo interno. El Día de la Raza no es solo un feriado, sino una jornada para reconocer y reflexionar sobre la diversidad cultural que caracteriza a Colombia y América en general.

Cristóbal Colón desembarcando en América con los hermanos Piuzón portando banderas y cruces, 1492. Obra original: D. Puebla (1832-1904) (Fotografía de Hulton Archive/Getty Images) | Foto: Getty Images

El Día de la Raza tiene sus raíces en la conmemoración del desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492, un evento que marcó el encuentro entre diferentes culturas y el inicio de un complejo proceso histórico que incluyó la mezcla de pueblos indígenas, europeos y africanos.

En Colombia, este día se ha resignificado para apartarse del homenaje a la colonización y enfocarse en la valoración de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, así como en la preservación de sus saberes ancestrales y tradiciones. Así, la festividad honra la riqueza geográfica, la gastronomía, la música y las tradiciones que surgen del mestizaje cultural colombiano.

Fiesta del Mar en Santa Marta | Foto: Cortesía - ProColombia / Colombia Travel

Durante octubre, además del Día de la Raza, Colombia presenta un calendario con eventos culturales y recreativos que aprovechan el largo fin de semana. Muchas regiones organizan festivales gastronómicos resaltando platos tradicionales que reflejan la diversidad de la nación. Escuelas, universidades y organismos culturales proponen actividades educativas, charlas y exposiciones que invitan a la ciudadanía a entender la importancia de este día festivo desde una perspectiva histórica y social.

Este municipio antioqueño está ubicado a dos horas de Medellín. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Aunque octubre no cuenta con otros días feriados nacionales, el Día de la Raza constituye una pausa importante para la sociedad colombiana, ofreciendo un momento para el descanso, reunión familiar y el turismo interno, aprovechando para conocer más de las distintas regiones y tradiciones. Ciudades como Medellín y Villavicencio se destacan como puntos neurálgicos de festejos donde la música, el folclore y la gastronomía local son protagonistas destacados.