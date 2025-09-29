Suscribirse

Cultura

Festivos en Colombia para octubre 2025: Día de la Raza y los eventos importantes del mes

Colombia tendrá un único día festivo en octubre de 2025.

Redacción Cultura
29 de septiembre de 2025, 9:29 p. m.
Calendario septiembre 2025: ¿por qué en este mes no hay días feriados?.
Calendario septiembre 2025: ¿por qué en este mes no hay días feriados?. | Foto: agencia 123rf

En octubre de 2025, Colombia celebra un mes marcado por la riqueza cultural y la historia, destacando especialmente el festivo del Día de la Raza, que este año será el lunes 13 de octubre.

Este día, originalmente conmemorado el 12 de octubre, ha sido trasladado al lunes más cercano por la Ley Emiliani, que busca optimizar los fines de semana largos y fomentar el turismo interno. El Día de la Raza no es solo un feriado, sino una jornada para reconocer y reflexionar sobre la diversidad cultural que caracteriza a Colombia y América en general.

Contexto: Así es el pueblo apodado ‘cuna de la raza paisa’ en Antioquia, una reliquia de estilo colonial rodeada de montañas y ríos
Cristóbal Colón desembarcando en América con los hermanos Piuzón portando banderas y cruces, 1492. Obra original: D. Puebla (1832-1904) (Fotografía de Hulton Archive/Getty Images)
Cristóbal Colón desembarcando en América con los hermanos Piuzón portando banderas y cruces, 1492. Obra original: D. Puebla (1832-1904) (Fotografía de Hulton Archive/Getty Images) | Foto: Getty Images

El Día de la Raza tiene sus raíces en la conmemoración del desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492, un evento que marcó el encuentro entre diferentes culturas y el inicio de un complejo proceso histórico que incluyó la mezcla de pueblos indígenas, europeos y africanos.

Contexto: “No es el Día de la Raza ni de la Hispanidad”, el duro mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el 12 de octubre

En Colombia, este día se ha resignificado para apartarse del homenaje a la colonización y enfocarse en la valoración de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, así como en la preservación de sus saberes ancestrales y tradiciones. Así, la festividad honra la riqueza geográfica, la gastronomía, la música y las tradiciones que surgen del mestizaje cultural colombiano.

Santa Marta, Colombia
Fiesta del Mar en Santa Marta | Foto: Cortesía - ProColombia / Colombia Travel

Durante octubre, además del Día de la Raza, Colombia presenta un calendario con eventos culturales y recreativos que aprovechan el largo fin de semana. Muchas regiones organizan festivales gastronómicos resaltando platos tradicionales que reflejan la diversidad de la nación. Escuelas, universidades y organismos culturales proponen actividades educativas, charlas y exposiciones que invitan a la ciudadanía a entender la importancia de este día festivo desde una perspectiva histórica y social.

Contexto: Calendario de festivos en Colombia: ¿cuándo hay puentes y feriados en octubre y noviembre del 2025?
Carolina del Príncipe
Este municipio antioqueño está ubicado a dos horas de Medellín. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Aunque octubre no cuenta con otros días feriados nacionales, el Día de la Raza constituye una pausa importante para la sociedad colombiana, ofreciendo un momento para el descanso, reunión familiar y el turismo interno, aprovechando para conocer más de las distintas regiones y tradiciones. Ciudades como Medellín y Villavicencio se destacan como puntos neurálgicos de festejos donde la música, el folclore y la gastronomía local son protagonistas destacados.

Octubre en Colombia es sinónimo de memoria, diversidad y celebración cultural, con el Día de la Raza como eje central que promueve la unión y el reconocimiento de la identidad plural del país. Esta festividad ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la historia del continente americano y la riqueza cultural que hoy identifica a los colombianos, integrando justicia histórica y orgullo por la herencia ancestral que los pueblos indígenas y afrodescendientes aportan a la nación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

2. Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

3. Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

4. Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

5. Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

días festivosdías de la semanaoctubreRaza humana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.