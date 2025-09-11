Suscribirse

Trabajadores del país contarán con más días festivos en el 2026; conozca el calendario para el próximo año

Cada año se modifican el número de festivos.

11 de septiembre de 2025, 10:37 p. m.
En Colombia, miles de trabajadores esperan los días festivos o los tradicionales puentes con el objetivo de poder salir de viaje o disfrutar de un periodo de descanso más largo.

Para el año 2026, el calendario contará con 18 días festivos, lo que significa que habrá dos más que en el presente año.

Con esta noticia, las empresas deberán adoptar modificaciones en los turnos y en los pagos que esto conlleva. Cabe señalar que, con la reforma laboral, los pagos correspondientes a este tipo de días aumentarán de manera significativa.

A pesar de que no todos los días festivos coinciden con los fines de semana, por medio de la Ley Emiliani, promulgada en 1983, muchas de estas festividades se trasladan al lunes más cercano.

Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús”, señala la Ley 51 de 1983.

Gracias a este calendario, las personas podrán disfrutar de más días de descanso. Sin embargo, es importante consultar con sus empleadores sobre las fechas en las que deban cumplir sus funciones, para evitar sanciones o consecuencias mayores.

¿Qué días festivos se tendrán en el 2026?

  • Enero 1: Año Nuevo, el cual descansa una gran parte del país.
  • Enero 12: Día de los Reyes Magos, esta fecha a pesar de celebrarse unos días antes se corre al lunes más cercano
  • Marzo 23: San José
  • Abril 2: Jueves Santo
  • Abril 3: Viernes Santo
  • Mayo 1: Día del Trabajo, el cual se otorga en la conmemoración para los trabajadores del país.
  • Mayo 18: Ascensión del Señor
  • Junio 8: Corpus Christi
  • Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús
  • Junio 29: San Pedro y San Pablo
  • Julio 20: Independencia de Colombia, en el cual se desarrollan diversas actividades en el país.
  • Agosto 7: Batalla de Boyacá
  • Agosto 17: Asunción de la Virgen
  • Octubre 12: Día de la Raza
  • Noviembre 2: Todos los Santos
  • Noviembre 16: Independencia de Cartagena
  • Diciembre 8: Inmaculada Concepción
  • Diciembre 25: Navidad

