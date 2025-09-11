Trabajadores del país contarán con más días festivos en el 2026; conozca el calendario para el próximo año

En Colombia, miles de trabajadores esperan los días festivos o los tradicionales puentes con el objetivo de poder salir de viaje o disfrutar de un periodo de descanso más largo.

Para el año 2026, el calendario contará con 18 días festivos, lo que significa que habrá dos más que en el presente año.

Durante estos días se celebran diversas festividades. | Foto: 123rf

Con esta noticia, las empresas deberán adoptar modificaciones en los turnos y en los pagos que esto conlleva. Cabe señalar que, con la reforma laboral, los pagos correspondientes a este tipo de días aumentarán de manera significativa.

A pesar de que no todos los días festivos coinciden con los fines de semana, por medio de la Ley Emiliani, promulgada en 1983, muchas de estas festividades se trasladan al lunes más cercano.

“Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús”, señala la Ley 51 de 1983.

Gracias a este calendario, las personas podrán disfrutar de más días de descanso. Sin embargo, es importante consultar con sus empleadores sobre las fechas en las que deban cumplir sus funciones, para evitar sanciones o consecuencias mayores.

En 2026 se contará con mayor número de festivos. | Foto: agencia 123rf

¿Qué días festivos se tendrán en el 2026?