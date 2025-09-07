Suscribirse

Turismo

¿Se dañaron las vacaciones? Este es el esperado festivo que será reprogramado

Para el año 2026, los trabajadores deberán tener en cuenta este cambio.

Redacción Turismo
7 de septiembre de 2025, 10:31 p. m.
Gracias a esta regulación, muchos de los festivos que antes se celebraban en su fecha exacta pasaron a trasladarse.
Este será el cambio en los festivos para el próximo año. | Foto: 123rf

Cada año, miles de colombianos organizan sus periodos de vacaciones laborales, teniendo en cuenta algunas fechas especiales, como festividades y celebraciones importantes de diciembre y enero.

Gracias a la Ley 51 de 1983, “todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso”:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 6 de enero: Día de los Reyes Magos
  • 19 de marzo: Día de San José
  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • 20 de julio: Día de la Independencia
Calendario septiembre 2025: ¿por qué en este mes no hay días feriados?.
Calendario de septiembre de 2025 en Colombia: ¿por qué este mes no hay días feriados? | Foto: agencia 123rf
  • 7 de agosto: Batalla de Boyacá
  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre: Día de la Raza o Diversidad Étnica y Cultural
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • 11 de noviembre: Independencia de Cartagena
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre: Navidad
  • Además, los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

También se aclara que el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día.

Contexto: Seis tips para viajar en familia por Colombia y disfrutar unas vacaciones relajantes

¿Cuál es el cambio que habrá en cuanto a los festivos?

Según reveló Hernán Olano, decano de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc) y constitucionalista, en entrevista con Red+ Noticias, para el año 2026, habrá un cambio importante que los colombianos deberán tener en cuenta a la hora de organizar sus viajes y eventos, pues la celebración del Día de los Reyes Magos, que normalmente se lleva a cabo del 6 de enero, sería aplazada para la segunda semana del mes.

En consecuencia, pese a la amplia lista de 18 festivos en el calendario, el noveno mes del año continúa sin figurar con un día feriado.
Este es el importante cambio para los trabajadores. | Foto: 123rf

“Cuando en Colombia se modificó la estructura de los festivos a los lunes (Ley Emiliani), se conservó esta fiesta el día correspondiente al calendario civil, tal y como también se conservaron el 1 de enero, Jueves y Viernes Santos, 1 de mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 de diciembre y 25 de diciembre”.

Es decir, debido a que el 6 de enero de 2026 cae un día martes, en cumplimiento con la ley colombiana, este se trasladará al siguiente lunes, el 12 de enero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Yo lo recojo, compa, y lo entierro, tranquilo”: esposo de concejal de La Paz, Cesar, tras atropellar a perro con su camioneta

2. Gustavo Petro vuelve a hablar de una constituyente y deja clara su postura sobre la reelección

3. Sinner y Alcaraz definieron campeón del US Open 2025: fue partidazo de cuatro sets

4. Así será el plan de choque en San Andrés y Providencia para fortalecer la seguridad: anuncian la llegada de 3 embarcaciones

5. Reportan lío de Fabio Parra con la justicia de Colombia: cargos en su contra fueron revelados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fines de semanafestivovacaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.