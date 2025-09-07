¿Se dañaron las vacaciones? Este es el esperado festivo que será reprogramado

Cada año, miles de colombianos organizan sus periodos de vacaciones laborales, teniendo en cuenta algunas fechas especiales, como festividades y celebraciones importantes de diciembre y enero.

Gracias a la Ley 51 de 1983, “todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso”:

1 de enero: Año Nuevo

6 de enero: Día de los Reyes Magos

19 de marzo: Día de San José

1 de mayo: Día del Trabajo

29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

20 de julio: Día de la Independencia

Calendario de septiembre de 2025 en Colombia: ¿por qué este mes no hay días feriados? | Foto: agencia 123rf

7 de agosto: Batalla de Boyacá

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Día de la Raza o Diversidad Étnica y Cultural

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

11 de noviembre: Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Además, los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

También se aclara que el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día.

¿Cuál es el cambio que habrá en cuanto a los festivos?

Según reveló Hernán Olano, decano de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc) y constitucionalista, en entrevista con Red+ Noticias, para el año 2026, habrá un cambio importante que los colombianos deberán tener en cuenta a la hora de organizar sus viajes y eventos, pues la celebración del Día de los Reyes Magos, que normalmente se lleva a cabo del 6 de enero, sería aplazada para la segunda semana del mes.

Este es el importante cambio para los trabajadores. | Foto: 123rf

“Cuando en Colombia se modificó la estructura de los festivos a los lunes (Ley Emiliani), se conservó esta fiesta el día correspondiente al calendario civil, tal y como también se conservaron el 1 de enero, Jueves y Viernes Santos, 1 de mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 de diciembre y 25 de diciembre”.