Buscan trabajadores para fines de semana en reconocidas empresas

Si está buscando trabajo para fines de semana, esta información podría interesarle. Y es que, en un país como Colombia, donde el movimiento del día a día se convierte en una oportunidad, pero también en un limitante, la flexibilidad laboral se convierte en un salvavidas para miles de colombianos.

Por eso, hoy le traemos algunas ofertas que podrían interesarle y ayudarle a cumplir sus metas, sin renunciar a la oportunidad de pertenecer a empresas reconocidas que se han cimentado en el mercado colombiano.

Recuerde que, a partir del 15 de julio de 2025, empezó a regir un nuevo esquema de recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo. Por lo que trabajar lo fines de semana ahora conlleva mayores beneficios para los trabajadores.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles, al final de cada vacante encontrará el enlace de postulación.

Vacantes disponibles para fines de semana

Asesor fines de semana Patprimo (Popayán, Bogotá, Cali, Medellín)

¿Le apasiona la moda, las ventas y quiere representar las marcas (PATPRIMO, OSTU, ATMOS, SEVEN SEVEN, entre otras) dentro de las tiendas? ¡Esta es su oportunidad!

Perfil

Asesor comercial para trabajar en tiendas PATPRIMO exclusivamente para fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Se valora su conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Horarios:

Turnos rotativos de apertura y cierre de tienda, aplicados solo en fines de semana y festivos.

Condiciones laborales

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Vendedor de pinturas Homecenter (Bogotá, Bucaramanga, Neiva)

Salario a convenir

La reconocida tienda de productos de construcción y artículos para el hogar Homecenter está buscando una persona con excelente actitud de servicio y amabilidad, que se apasione por las ventas, proactivo, dinámico, con trabajo colaborativo y mentalidad de cambio, con disponibilidad para rotar turnos y trabajar fines de semana.

La persona que ocupe este cargo deberá tener una experiencia mínima de 6 meses en el área comercial y ser bachiller graduado.

Esta oferta tiene un contrato a término indefinido, lo que es ideal para aquellos que buscan estabilidad.

Ejecutivo comercial fines de semana remoto (Aplique desde cualquier ciudad)

Salario a convenir

En este rol, también conocido como asesor comercial de fines de semana o representante de ventas de fines de semana, tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes de Tuya del sector Retail.

Su papel es ofrecer soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades, garantizando el cumplimiento de metas comerciales. En la empresa, se valoran las experiencias extraordinarias para los clientes y se le brindarán las herramientas necesarias para lograrlo.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de Crédito Créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

Tania busca asesora comercial en Tunja

Salario a convenir

En este rol, usted serás parte fundamental para guiar a los clientes en sus decisiones de compra, asegurando que encuentren el producto perfecto que se adapte a sus necesidades.

La empresa valora la capacidad para conectar con las personas y la pasión por brindar un servicio excepcional, incluso si está comenzando su carrera en el mundo comercial. ¡El entusiasmo y ganas de aprender son más importantes que la experiencia previa!

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos disponibles en tienda.

Identificar necesidades y preferencias de los clientes.

Promover beneficios de los productos para incentivar la compra.

Cumplir con el presupuesto asignado y metas volantes.

Ofrecer un servicio al cliente amable y eficiente.

Requerimientos:

Habilidades comunicativas fuertes.

Orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

Actitud positiva hacia las ventas.

