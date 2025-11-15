La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya inició oficialmente. Con el calendario en mano, y a poco más de un mes para el 25 de diciembre, surge la pregunta que millones de compradores, familias y comercios se hacen cada año: ¿cuántos sábados faltan para Navidad?

La respuesta es clave para medir el tiempo disponible para compras, viajes y preparativos.

Los sábados que faltan: la cifra oficial

De acuerdo con el calendario gregoriano, el sistema utilizado de forma oficial en casi todos los países, el 25 de diciembre de 2025 caerá en jueves.

Este dato es relevante porque determina cuántos fines de semana, y particularmente cuántos sábados, quedan antes de que llegue la fecha más esperada por millones de personas en todo el mundo.

Tomando como referencia la fecha presente, sábado 15 de noviembre de 2025, los sábados que aún restan antes del 25 de diciembre son:

22 de noviembre 29 de noviembre 6 de diciembre 13 de diciembre 20 de diciembre

En total: 5 sábados antes de la Navidad de 2025.

El conteo de sábados antes de Navidad se ha convertido en un indicador clave para medir el ritmo de compras, viajes y preparativos familiares. | Foto: Getty Images

¿Por qué importa cuántos sábados faltan?

Aunque parezca un simple dato anecdótico, la cantidad de sábados restantes antes del 25 de diciembre tiene un peso considerable en diferentes sectores:

Comercio minorista y compras navideñas

Para las cadenas de supermercados, tiendas por departamento y plataformas de comercio electrónico, los sábados son los días de mayor flujo de compradores. Menos sábados antes de Navidad significa menos tiempo para promociones, más presión logística y mayor concentración de ventas en pocos días.

Impacto en los ingresos laborales y el pago de salarios

Para millones de trabajadores, especialmente en América Latina, Estados Unidos y México, los sábados previos a Navidad coinciden con pagos quincenales, cierres de nómina y el desembolso de primas, bonos o aguinaldos.

Los comercios analizan estos ciclos para definir cuándo lanzar descuentos fuertes, mientras que los hogares dependen de esos sábados para recibir ingresos y planear gastos.

Planificación familiar

Los hogares tienden a organizar reuniones, viajes y compras semanales basándose en los sábados disponibles. El número de fines de semana restantes influye en la preparación de menús, regalos y actividades navideñas.

Turismo y transporte

Agencias de viajes, aerolíneas y operadores de transporte público utilizan estos cálculos para anticipar picos de movilidad. Cuantos menos sábados quedan, mayor es la probabilidad de congestión en terminales y carreteras.

Con cinco sábados por delante, el ritmo de la temporada navideña está por acelerarse.