Suscribirse

Estados Unidos

Septiembre en EE. UU. solo tendrá un feriado oficial: descubra qué día será y por qué es tan importante

EE. UU. tiene solo 11 días feriados nacionales y en septiembre 2025 únicamente se celebrará el Día del Trabajo.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de agosto de 2025, 11:59 p. m.
Calendario 2025
Septiembre cuenta con un festivo. | Foto: Getty Images

Estamos a pocos días de terminar el mes de agosto, por lo que muchas personas están ilusionadas con el comienzo de septiembre, que trae consigo el otoño para muchos territorios dentro de Estados Unidos.

Ante ello surge la pregunta de qué días serán festivos en este próximo mes. Lo que hay que tener claro es que en EE. UU. apenas 11 días son reconocidos como festivos, entre ellos destacan días como Navidad, Año Nuevo o el Día de la Independencia.

Contexto: Seguridad Social en EE. UU. confirma pago doble de hasta 1.000 dólares este 1 de agosto: quiénes recibirán el beneficio

El noveno mes del año trae consigo solo un día festivo, el cual será el próximo lunes primero de septiembre, cuando se conmemorará el Día del Trabajo en EE. UU. Este es el único feriado oficial de septiembre y marca uno de los momentos más esperados por los trabajadores.

El día feriado más reciente en ser agregado es el Día de la Emancipación (o Juneteenth, como se le conoce en inglés), que se conmemora cada 19 de junio.

Un hombre se inclina sobre el borde de una estructura de estacionamiento para ver a los manifestantes marchar durante una protesta del primero de mayo en Los Ángeles, EE. UU. Jueves 1 de mayo de 2025.
El Día del Trabajo en EE. UU. se conmemora de diferentes maneras. | Foto: AP

Teniendo en cuenta esta reciente incorporación, la lista de días feriados en EE. UU. quedó de la siguiente forma, según reportó CNN:

  • El Año Nuevo abre el calendario el primero de enero, cuando se celebra el inicio de un nuevo ciclo lleno de expectativas.
  • Unas semanas después, llega el Día de Martin Luther King, Jr., que se conmemora el tercer lunes de enero (en 2025 fue el 20 de enero) para recordar el legado del líder nacido el 15 de enero de 1929.
  • En febrero, el país dedica el tercer lunes al Día de los Presidentes (este año fue el 17 de febrero), un homenaje a todos los mandatarios que han dirigido la nación.
Contexto: Así estará el clima en California durante la semana del 25 de agosto, tras intensa ola de calor
  • Más adelante, el Día de la Conmemoración de los Caídos honra a los soldados que perdieron la vida en servicio; se conmemora el último lunes de mayo, y en 2025 correspondió al 26 de mayo.
  • El 19 de junio se celebra el Día de la Emancipación, que recuerda la liberación de los esclavos en el país.
  • Poco después, el 4 de julio, se ilumina el cielo con fuegos artificiales para conmemorar la Independencia de Estados Unidos.
  • Ya en septiembre, el primer lunes está reservado para el Día del Trabajo, un reconocimiento a los trabajadores y sus aportes (en 2025 será el 1 de septiembre).
Contexto: ¿Habrá días feriados en agosto en Estados Unidos? Este es el calendario oficial
  • En octubre, el segundo lunes se celebra el Día de la Raza, que este año caerá el 13 de octubre.
  • Noviembre también trae dos fechas importantes: el 11 de noviembre se rinde homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas durante el Día de los Veteranos, mientras que el cuarto jueves del mes, el 27 de noviembre, las familias se reúnen para compartir en el tradicional Día de Acción de Gracias.
  • Finalmente, el año cierra con una de las festividades más entrañables, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, que recuerda el nacimiento de Jesús y se vive como un momento de unión y gratitud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. UNGRD entrega nuevo informe tras alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical en el Caribe

2. ¿Qué se sabe de la muerte de colombiana Ivonne Latorre en Egipto y por qué sus padres sospechan que fue un homicidio?

3. Lo llamaron desde la cárcel, lo secuestraron y lo asfixiaron: así fue el cruel asesinato de un médico veterinario que estremece a Antioquia

4. Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

5. La “fuerte distancia” de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros: “Se ganan un billetal”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosseptiembredías festivos1 de eneroDía del trabajo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.