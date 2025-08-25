Septiembre en EE. UU. solo tendrá un feriado oficial: descubra qué día será y por qué es tan importante

Estamos a pocos días de terminar el mes de agosto, por lo que muchas personas están ilusionadas con el comienzo de septiembre, que trae consigo el otoño para muchos territorios dentro de Estados Unidos.

Ante ello surge la pregunta de qué días serán festivos en este próximo mes. Lo que hay que tener claro es que en EE. UU. apenas 11 días son reconocidos como festivos, entre ellos destacan días como Navidad, Año Nuevo o el Día de la Independencia.

El noveno mes del año trae consigo solo un día festivo, el cual será el próximo lunes primero de septiembre, cuando se conmemorará el Día del Trabajo en EE. UU. Este es el único feriado oficial de septiembre y marca uno de los momentos más esperados por los trabajadores.

El día feriado más reciente en ser agregado es el Día de la Emancipación (o Juneteenth, como se le conoce en inglés), que se conmemora cada 19 de junio.

El Día del Trabajo en EE. UU. se conmemora de diferentes maneras. | Foto: AP

Teniendo en cuenta esta reciente incorporación, la lista de días feriados en EE. UU. quedó de la siguiente forma, según reportó CNN:

El Año Nuevo abre el calendario el primero de enero, cuando se celebra el inicio de un nuevo ciclo lleno de expectativas.

Unas semanas después, llega el Día de Martin Luther King, Jr., que se conmemora el tercer lunes de enero (en 2025 fue el 20 de enero) para recordar el legado del líder nacido el 15 de enero de 1929.

En febrero, el país dedica el tercer lunes al Día de los Presidentes (este año fue el 17 de febrero), un homenaje a todos los mandatarios que han dirigido la nación.

Más adelante, el Día de la Conmemoración de los Caídos honra a los soldados que perdieron la vida en servicio; se conmemora el último lunes de mayo, y en 2025 correspondió al 26 de mayo.

El 19 de junio se celebra el Día de la Emancipación, que recuerda la liberación de los esclavos en el país.

Poco después, el 4 de julio, se ilumina el cielo con fuegos artificiales para conmemorar la Independencia de Estados Unidos.

Ya en septiembre, el primer lunes está reservado para el Día del Trabajo, un reconocimiento a los trabajadores y sus aportes (en 2025 será el 1 de septiembre).