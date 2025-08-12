Suscribirse

¿Habrá días feriados en agosto en Estados Unidos? Este es el calendario oficial

Agosto no tiene feriados en EE. UU., pero sí múltiples conmemoraciones que destacan la diversidad cultural del país.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

13 de agosto de 2025, 2:17 a. m.
Calendario 2025
Agosto es otro mes que no cuenta con puentes festivos | Foto: Getty Images

Estados Unidos es reconocido como un país donde se trabaja intensamente durante todo el año, pero, al igual que en cualquier otra nación, cuenta con días festivos. Aunque no está entre los países con más feriados, sí dispone de un número considerable a lo largo del calendario.

A diferencia de otros lugares, en la mayoría de los 50 estados no existe la obligación de pagar un recargo festivo a los empleados que trabajen en estas fechas, lo que significa que muchas empresas pueden operar normalmente si así lo desean.

Contexto: Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto

Los festivos estadounidenses suelen estar dedicados a conmemoraciones y celebraciones especiales, generalmente ligadas a eventos históricos o culturales, como el Día de la Independencia o el Día de Acción de Gracias. Algunos de estos días se ajustan para crear fines de semana largos, mientras que otros son inamovibles, como Navidad, Año Nuevo o el 4 de julio.

En el caso de agosto, no hay días feriados oficiales en el calendario federal, pero sí se celebran jornadas especiales y conmemoraciones curiosas o simbólicas. Según un artículo de Infobae, estas son algunas de las fechas destacadas:

Celebración 4 de julio en Estados Unidos
Celebración 4 de julio en Estados Unidos | Foto: Getty Images
  • 1 de agosto: Día de Colorado – Día Mundial de la Alegría.
  • 2 de agosto: Día Nacional de la Mostaza.
  • 4 de agosto: Día de Barack Obama.
  • 7 de agosto: Día Nacional del Corazón Púrpura.
  • 8 de agosto: Día Internacional del Rescate de Gatos.
  • 11 de agosto: Día del Hip Hop.
  • 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud – Día Mundial del Elefante – Día del Vinilo.
  • 13 de agosto: Día Internacional del Zurdo.
  • 15 de agosto: Día Nacional de la Tarta de Limón y Merengue.
  • 16 de agosto: Día de los Caídos de Elvis Presley – Día de la Batalla de Bennington – Día Internacional de los Animales sin Hogar.
  • 19 de agosto: Día Mundial de la Fotografía – Día Nacional de la Aviación.
  • 22 de agosto: Día Nacional del Cirujano Oncólogo.
  • 24 de agosto: Día Nacional del Waffle.
  • 26 de agosto: Día de la Igualdad de la Mujer – Día Nacional del Perro.
  • 27 de agosto: Día Nacional del Petróleo.
  • 29 de agosto: Día Mundial del Videojuego.
  • 30 de agosto: Día Nacional de la Playa – Día Internacional del Tiburón Ballena.
Contexto: “La noche más espectacular del 2025”: científicos piden que nos preparemos para lo que llega en agosto

Aunque agosto no tenga feriados oficiales, el último trimestre del año sí contará con varias fechas clave, entre ellas el Día del Trabajo en septiembre, Acción de Gracias en noviembre y las festividades de Navidad y Año Nuevo en diciembre, que tradicionalmente son momentos de descanso y reunión familiar en todo el país.

Estas fechas, tanto oficiales como conmemorativas, forman parte del mosaico cultural que caracteriza a Estados Unidos, combinando historia, cultura popular y celebraciones que, en muchos casos, han trascendido fronteras.

