Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto

Miami tendrá este 13 de agosto la continuación del verano intenso en el estado de Florida.

12 de agosto de 2025, 10:35 p. m.
Vista aérea de la zona de La Gorce en Miami Beach, el 8 de abril de 2025 en Miami, Florida.
Clima de Miami, Florida. | Foto: Getty Images

Miami, Florida, Estados Unidos atraviesa una de las épocas más calurosas del año, donde las altas temperaturas son lo más frecuente entre los meses de julio y agosto.

El verano en esta popular ciudad del ‘Estado del Sol’ se caracteriza por jornadas en las que la temperatura supera con facilidad los 30 °C (86 °F) casi a diario.

Contexto: Clima en Miami: cuándo se esperan tormentas y el estado del tiempo este miércoles 6 de agosto de 2025

Este miércoles 13 de agosto no será la excepción. Según el reporte de Tiempo3, la jornada comenzará y finalizará con temperaturas de 28 °C (82,4 °F), pero alcanzará su pico máximo entre el mediodía y las tres de la tarde, con alrededor de 31 °C (87,8 °F).

La mañana se presentará mayormente despejada, aunque desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, el sol dominará el cielo de Miami. Posteriormente, desde las seis de la tarde hasta la medianoche, el cielo se tornará principalmente nublado.

Se espera que las temperaturas superen los 32 °C, con un índice de calor muy por encima de los 38 °C.
EE. UU. atraviesa por una severa ola de calor. | Foto: Getty Images

En cuanto a la probabilidad de lluvias, el pronóstico de TuTiempo.net indica un 27% desde la mañana hasta las dos de la tarde, incrementándose al 40% hasta las ocho de la noche.

Sin embargo, la cantidad estimada de precipitación se mantendrá en 0 mm durante la mayor parte del día, con excepción del breve periodo entre las cuatro y seis de la tarde, cuando podría registrarse un ligero aumento hasta 0,1 mm, lo que sugiere una mínima posibilidad de lloviznas muy ligeras.

Contexto: Estados Unidos en alerta máxima por ola de calor: autoridades advierten de riesgo letal por sensación térmica récord

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 77 % y el 95 %, con su punto más alto en horas de la noche, entre las nueve y el final del día.

Esta combinación de calor intenso y humedad elevada puede incrementar la sensación térmica y el riesgo de problemas relacionados con la exposición prolongada al sol.

Los expertos reiteran la importancia de tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas características de esta temporada en Miami. Se recomienda el uso constante de bloqueador solar, mantenerse hidratado y procurar permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Contexto: Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

Esto cobra especial relevancia considerando el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura interna. Este problema puede provocar mareos, desorientación, desmayos y, en casos graves, incluso la muerte.

