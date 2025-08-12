Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto

Miami, Florida, Estados Unidos atraviesa una de las épocas más calurosas del año, donde las altas temperaturas son lo más frecuente entre los meses de julio y agosto.

El verano en esta popular ciudad del ‘Estado del Sol’ se caracteriza por jornadas en las que la temperatura supera con facilidad los 30 °C (86 °F) casi a diario.

Este miércoles 13 de agosto no será la excepción. Según el reporte de Tiempo3, la jornada comenzará y finalizará con temperaturas de 28 °C (82,4 °F), pero alcanzará su pico máximo entre el mediodía y las tres de la tarde, con alrededor de 31 °C (87,8 °F).

La mañana se presentará mayormente despejada, aunque desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, el sol dominará el cielo de Miami. Posteriormente, desde las seis de la tarde hasta la medianoche, el cielo se tornará principalmente nublado.

EE. UU. atraviesa por una severa ola de calor. | Foto: Getty Images

En cuanto a la probabilidad de lluvias, el pronóstico de TuTiempo.net indica un 27% desde la mañana hasta las dos de la tarde, incrementándose al 40% hasta las ocho de la noche.

Sin embargo, la cantidad estimada de precipitación se mantendrá en 0 mm durante la mayor parte del día, con excepción del breve periodo entre las cuatro y seis de la tarde, cuando podría registrarse un ligero aumento hasta 0,1 mm, lo que sugiere una mínima posibilidad de lloviznas muy ligeras.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 77 % y el 95 %, con su punto más alto en horas de la noche, entre las nueve y el final del día.

Esta combinación de calor intenso y humedad elevada puede incrementar la sensación térmica y el riesgo de problemas relacionados con la exposición prolongada al sol.

Los expertos reiteran la importancia de tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas características de esta temporada en Miami. Se recomienda el uso constante de bloqueador solar, mantenerse hidratado y procurar permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.