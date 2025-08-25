El reciente fin de semana, los estados de California, Nevada, Arizona, Washington y Oregon tuvieron en sus territorios una fuerte ola de calor.

La zona más extensa bajo alerta se encontraba alrededor de Tucson, Arizona, donde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó máximas de entre 39 y 42 grados Celsius. Las zonas del interior del sur de California también enfrentaban a la misma eventualidad.

Portland, Oregón, registró una temperatura máxima récord para el 22 de agosto, de 38,9° C. De mantenerse, superaría la máxima de 36,7° C registrada para esa fecha en 1942, según el NWS.

“El área metropolitana de Portland enfrenta el mayor riesgo de calor de 2025” afirma Brendon Haggerty, del Departamento de Salud del Condado de Multnomah.

“Normalmente, solo recibimos una visita o ninguna. Ayer tuvimos 16 visitas, seis de ellas de participantes de Hood to Coast”, dijo el funcionario, en razón de que aumentaron las llamadas al 911 por emergencias relacionadas con el calor.

El uso de botellas plásticas aumenta por el calor del verano | Foto: Getty Images

Durante esta semana, si bien seguirán las altas temperaturas, la ola de calor habrá disminuido en California, al menos la sensación de calor sofocante.

En Los Ángeles, habrá mínimas de 20°, sobre todo en horas de la noche. Mientras que durante el día, se esperan máximas de 32° C.

Sin embargo, en Washington y Oregon aún se mantiene la alerta de calor extremo, sobre la cual hay que mantener medidas de prevención.

En Nevada, el termómetro seguirá por los 36° C, pero con más humedad, con predisposición para eventos de lluvia durante el día.

Zonas desérticas de California y Arizona, son de las más calurosas en todo Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Arizona, una de las zonas desérticas más calientes d e Estados Unidos, habrá temperaturas máximas de 39°C.