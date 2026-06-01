Primer reporte médico de James Rodríguez tras quedar fuera de la titular ante Costa Rica en El Campín

Hay noticias de última hora desde la Selección Colombia relacionadas con James Rodríguez y su ausencia en la formación titular para el partido amistoso contra Costa Rica. El técnico Néstor Lorenzo se pronunció en la previa del partido y presentó un once inicial muy llamativo, con varias novedades y sin el capitán.

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Inicialmente, se pensó que la ausencia de James Rodríguez desde el pitazo inicial obedecía a una decisión técnica para probar otros jugadores y explorar variantes de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, al menos en el caso del volante, la situación era distinta, aunque ingresó en la segunda parte.

Se conoció la verdadera razón por la que el número 10 de la Tricolor quedó fuera de la titular. Según informó la periodista Sheyla García en Win Sports, todo estaría relacionado con un problema físico. Más concretamente, la comunicadora señaló que se trata de una “dolencia”.

Las alarmas se encendieron en la interna de la Selección Colombia y se optó por dejarlo en el banco durante la primera parte, a la espera de observar su evolución. Al parecer, el panorama es positivo para James, pues en la segunda parte se dejó ver en el campo en una variante clave para Néstor Lorenzo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Cabe recordar que James Rodríguez es fundamental en el esquema de la Selección Colombia y pieza clave en la táctica ofensiva de Néstor Lorenzo. El volante apunta al Mundial 2026 y ha priorizado su convocatoria a la Tricolor para intentar cumplir lo que es un sueño de todo un país.

James apunta al Mundial 2026

La situación en la previa del partido ante Costa Rica también deja ver el modo de trabajo que se adelanta con James Rodríguez en la Selección Colombia. Ante una dolencia, se optó por examinarlo antes de incluirlo en la formación titular, con el fin de evitar que una posible molestia se agravara.

Los hinchas pudieron ver al 10 en acción en el segundo tiempo, mientras la Selección Colombia iba adelante en el marcador gracias a los goles de Dávinson Sánchez y Luis Díaz. El primer gol cayó tras un certero cabezazo de ‘Dao’ que venció al portero costarricense en un tiro de esquina.

Luego, ya con Luis Díaz entrando en ritmo en la altura de Bogotá, la presión alta surtió efecto y el balón volvió a quedar en los pies de Lucho, quien remató para ampliar el marcador y darle una alegría más a los hinchas que asistieron al estadio El Campín.